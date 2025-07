Zezé di Camargo e Graciele Lacerda festejam o sétimo mês de Clara - Reprodução/Instagram

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda festejam o sétimo mês de ClaraReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 07:43

Rio - Zezé di Camargo e Graciele Lacerda comemoram o sétimo mês da filha Clara com o tema Rapunzel nesta sexta-feira (25). Um detalhe chamou a atenção e deixou a bebê ainda mais fofa. Ela usou uma peruca com trança longa para ficar parecida com a personagem.