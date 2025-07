Isabella Arantes e Gabriel Medina compartilham fotos de morangos do amor - Reprodução/Instagram

Isabella Arantes e Gabriel Medina compartilham fotos de morangos do amorReprodução/Instagram

Publicado 26/07/2025 11:05

Após rumores, tudo indica que o surfista Gabriel Medina, 31 amos, e a modelo Isabella Arantes, 28 anos, ex-noiva de Zé Felipe e ex-bailarina do Faustão, estão vivendo um romance.

fotogaleria

O mistério foi desvendado após os dois postarem nos Stories imagens de morangos do amor com embalagens idênticas, quase ao mesmo tempo, na sexta-feira (25). O doce viralizou nas redes sociais e está fazendo sucesso em todo país.

No fim de junho, Medina prestigiou o jantar de aniversário de Isabella em um restaurante em São Paulo, onde ela recebeu amigos. Em seguida, eles foram juntos ao show do rapper Veigh e ficaram no mesmo camarote.



Isabella Arantes e Zé Felipe terminaram o noivado em 2020. Eles ficaram noivos no final de 2019, e o relacionamento chegou ao fim alguns meses depois. Atualmente, ela é assistente de palco do "Domingo Legal", do SBT.