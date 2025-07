Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha apostaram em looks combinando durante viagem - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha apostaram em looks combinando durante viagemReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2025 21:58

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes, de 62 anos, está curtindo as férias ao lado do namorado, o político Túlio Gadêlha, de 37. Neste sábado (26), o casal compartilhou registros do passeio nas redes sociais e chamou atenção dos seguidores ao surgir com looks combinando.

fotogaleria

Nas fotos, Fátima apareceu usando um vestido estampado e óculos escuros. Já Túlio optou por uma camisa com estampa semelhante à da jornalista. "Se não for para passear assim, nem nos chame", brincou ele na legenda.



No carrossel, eles aparecem em outros momentos, que incluía visitas a um centro histórico e passeio de barco. Nos comentários, os fãs se derreteram com a sintonia dos dois. "Que fofos! Lindos", escreveu uma seguidora. "Adorei o look combinando de vocês", elogiou outra. "Combinandinhos", comentou mais uma.