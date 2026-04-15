Mutirão da Semana Nacional do Registro Civil acontece ao lado do TJRJ - Brunno Dantas/TJRJ

Mutirão da Semana Nacional do Registro Civil acontece ao lado do TJRJBrunno Dantas/TJRJ

Publicado 15/04/2026 13:59 | Atualizado 15/04/2026 14:55

Rio - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove a quarta edição da Semana Nacional do Registro Civil – 'Registre-se!', na Praça do Expedicionário, ao lado da Lâmina II do Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), no Centro do Rio. O mutirão, que tem como objetivo ampliar o acesso a serviços e à documentação básica para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, teve início na terça-feira (14) e segue até esta quinta (16).

O público atendido tem acesso a serviços que vão da emissão de documentos a atendimentos de saúde e assistência social. O local conta também com um espaço de acolhimento.

“A iniciativa tem como foco o resgate da cidadania, aliando atendimento direto à orientação sobre direitos e deveres. Nesse sentido, reforça a proposta de uma Justiça mais próxima e acessível à população”, afirmou o desembargador Ricardo Couto, presidente do TJRJ e governador em exercício.

Durante o evento, a mulher trans Paula Rangel de Lima realizou o sonho de retificar a sua documentação. “É um grande passo. É um alívio ter a minha identidade reconhecida pelo Estado, poder atualizar minha documentação e não ser mais chamada nem pelo meu nome morto, nem pelos pronomes errados”, celebrou.

Já Eduarda da Conceição chegou ao evento com o objetivo de dar início a uma nova fase em sua vida. Em situação de rua há cinco meses, ela buscou regularizar sua documentação para se inscrever em um curso na área com a qual passou a se identificar nesse período: o cuidado de idosos. “Eu me identifico muito com os idosos, principalmente com os que estão na rua. Como eu também estou nessa situação, acabo me conectando com eles e quero cuidar dessas pessoas. Vim também fazer o curativo de um machucado, tomar banho, escutar umas palavras amigas e até chorar”, contou.

Entre os serviços oferecidos no mutirão estão: emissão de 2ª via de certidões de nascimento e de casamento, distribuição de processo de registro tardio, carteira de identidade, CPF, certificado de reservista, título de eleitor, Cadastro Único (CadÚnico) e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Também são ofertados café da manhã, almoço, banho, corte de cabelo, vacinação, atendimentos de saúde e encaminhamento para instituições de acolhimento.