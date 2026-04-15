Caso aconteceu na Avenida Salvador Allende - Reprodução / Redes Sociais

Caso aconteceu na Avenida Salvador AllendeReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/04/2026 11:15

O caso ocorreu na Avenida Salvador Allende. Segundo a Polícia Militar, um agente, que estava a caminho do serviço, reagiu a um roubo na região. O PM chegou a lutar com um criminoso. Em determinado momento, a arma de um deles disparou e atingiu a vítima, que estava próximo à estação Minha Praia do BRT.

Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) socorreram Cláudia e a levaram ao Hospital Lourenço Jorge. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro da paciente se manteve estável durante a internação.

O crime é investigado pela 32ª DP (Taquara). De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi feita no local e os agentes analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer o caso. Outras diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis pela tentativa de assalto. O revólver utilizado pelo ladrão foi apreendido.