Vítima foi levada ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da TijucaPedro Teixeira / Arquivo O Dia

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Romulo Cunha
Rio - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida após um policial militar reagir a uma tentativa de assalto na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na manhã desta terça-feira (14).
De acordo com a Polícia Militar, um agente, que estava a caminho do serviço, reagiu a um roubo na Avenida Salvador Allende. Ele chegou a lutar com um criminoso.
Em determinado momento, a arma de um deles disparou e atingiu a vítima, que estava na região. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) socorreram Cláudia Regina do Nascimento e a levaram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde da paciente é estável.
O revólver utilizado pelo assaltante foi apreendido e o caso registrado na 32ª DP (Taquara).
A Polícia Civil informou que os agentes buscam por imagens das câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime.