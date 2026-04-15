Sindicato dos Rodoviários e Rio Ônibus farão nova reunião em 30 de abrilMontanha / Sindicato dos Rodoviários
Impasse marca primeira reunião entre Rodoviários e Rio Ônibus sobre melhorias salariais
Entre os pedidos da categoria estão o fim do contrato temporário para os profissionais do BRT, ticket alimentação de R$ 1 mil, jornada de trabalho 5x2 e mais
'Eu queria que ele ficasse 50 anos preso', diz mãe de jovem esfaqueada em São Gonçalo
Alana Anísio Rosa, de 20 anos, foi atacada por por Luiz Felipe Sampaio Cabral Silva, que passou nesta quinta-feira (15) por uma audiência de instrução
Alerj elegerá novo presidente na próxima sexta-feira
Nesta quarta-feira (15) o deputado Renan Jordy (PL) tomou posse na Casa Legislativa
Docentes e técnicos da Uerj fazem manifestação no Tribunal de Justiça
Categorias cobram recomposição salarial, retomada de direitos e mais investimentos
Polícia inicia incineração de 48 toneladas de maconha apreendida na Maré
Carregamento da droga foi escoltado pela Avenida Brasil até o forno de uma indústria siderúrgica
Construções irregulares feitas pela milícia são demolidas na Zona Oeste
Terreno foi invadido por criminosos que atuam em Inhoaíba de acordo com informações do Ministério Público
Entenda como operava a rede de lavagem de dinheiro ligada a Poze do Rodo
Para a Polícia Federal, dinheiro ilícito tinha origem em bets, rifas digitais ilegais e tráfico de drogas
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