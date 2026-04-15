A operação representa um prejuízo milionário para organizações criminosas e reforça a integração entre as forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas.Reprodução
Foi montado um esquema de segurança para o transporte da droga. Dois caminhões permaneceram em um pátio, enquanto várias viaturas das polícias Civil e Militar se reuniram para escoltar o trajeto.
Relembre o caso
A apreensão ocorreu no dia 8 de abril, durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Na ocasião, agentes localizaram cerca de 48 toneladas de maconha escondidas em um compartimento improvisado no topo de um imóvel industrial. A droga foi encontrada com auxílio de cães farejadores, que indicaram o esconderijo.
A retirada do material exigiu uma grande mobilização logística, envolvendo dezenas de agentes ao longo de várias horas. Caminhões foram utilizados para transportar os entorpecentes, devido ao grande volume apreendido. Durante a ação, também foram encontrados armamentos próximos ao local, incluindo fuzis e pistolas.
A operação contou com a participação de centenas de policiais de unidades especializadas, que atuaram tanto na apreensão quanto na segurança do entorno, evitando impactos em vias importantes da região. O caso ficou marcado como a maior apreensão de drogas já registrada no Brasil em uma única operação.
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