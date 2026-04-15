A operação representa um prejuízo milionário para organizações criminosas e reforça a integração entre as forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas.Reprodução

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A Polícia Civil deu início nesta quarta-feira (15) ao processo de incineração de parte das 48 toneladas de maconha apreendidas durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte. Esta é considerada a maior apreensão de drogas da história do Brasil.

Foi montado um esquema de segurança para o transporte da droga. Dois caminhões permaneceram em um pátio, enquanto várias viaturas das polícias Civil e Militar se reuniram para escoltar o trajeto.
Por volta das 7h30, agentes deram início à operação na Cidade da Polícia. A ação contou com uma escolta reforçada: motociclistas da PM abriram o caminho, cruzamentos foram bloqueados e helicópteros, incluindo um modelo blindado e bloqueios em pontos estratégicos das vias. Após a apreensão, todo o entorpecente passou por exames periciais antes de ser encaminhado para destruição.
Os caminhões trafegaram pela Avenida Brasil com o destino mantido em sigilo por motivos de segurança. O material foi encaminhado para uma indústria siderúrgica para ser destruído.

Relembre o caso

A apreensão ocorreu no dia 8 de abril, durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Na ocasião, agentes localizaram cerca de 48 toneladas de maconha escondidas em um compartimento improvisado no topo de um imóvel industrial. A droga foi encontrada com auxílio de cães farejadores, que indicaram o esconderijo.

A retirada do material exigiu uma grande mobilização logística, envolvendo dezenas de agentes ao longo de várias horas. Caminhões foram utilizados para transportar os entorpecentes, devido ao grande volume apreendido. Durante a ação, também foram encontrados armamentos próximos ao local, incluindo fuzis e pistolas.

A operação contou com a participação de centenas de policiais de unidades especializadas, que atuaram tanto na apreensão quanto na segurança do entorno, evitando impactos em vias importantes da região. O caso ficou marcado como a maior apreensão de drogas já registrada no Brasil em uma única operação.