A operação representa um prejuízo milionário para organizações criminosas e reforça a integração entre as forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas. - Reprodução

A operação representa um prejuízo milionário para organizações criminosas e reforça a integração entre as forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas.Reprodução

Publicado 15/04/2026 16:54 | Atualizado 15/04/2026 18:04

A Polícia Civil deu início nesta quarta-feira (15) ao processo de incineração de parte das 48 toneladas de maconha apreendidas durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte. Esta é considerada a maior apreensão de drogas da história do Brasil.



Foi montado um esquema de segurança para o transporte da droga. Dois caminhões permaneceram em um pátio, enquanto várias viaturas das polícias Civil e Militar se reuniram para escoltar o trajeto.

Por volta das 7h30, agentes deram início à operação na Cidade da Polícia. A ação contou com uma escolta reforçada: motociclistas da PM abriram o caminho, cruzamentos foram bloqueados e helicópteros, incluindo um modelo blindado e bloqueios em pontos estratégicos das vias. Após a apreensão, todo o entorpecente passou por exames periciais antes de ser encaminhado para destruição.

Os caminhões trafegaram pela Avenida Brasil com o destino mantido em sigilo por motivos de segurança. O material foi encaminhado para uma indústria siderúrgica para ser destruído.