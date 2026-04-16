Carro pegou fogo dentro de galpão em São CristóvãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Incêndio atinge galpão em São Cristóvão
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