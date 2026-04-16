Carro pegou fogo dentro de galpão em São Cristóvão - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Carro pegou fogo dentro de galpão em São CristóvãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/04/2026 12:27 | Atualizado 16/04/2026 13:37

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (16), o galpão de um sobrado localizado na Rua General José Cristino, nº 87, em São Cristóvão, na Zona Norte. As chamas assustaram os moradores da região, sendo visíveis no entorno da Avenida Brasil. O fogo já foi controlado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Benfica constatou que o fogo começou dentro de um veículo, que estava abrigado dentro do galpão. Não houve vitimas.