Detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para tráfico - Divulgação / PCERJ

Detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para tráficoDivulgação / PCERJ

Publicado 16/04/2026 13:00 | Atualizado 16/04/2026 13:06

Rio - Três homens foram presos em flagrante com drogas em Volta Redonda, no Sul Fluminense, nesta quarta-feira (15). Eles faziam parte de um esquema intermunicipal de tráfico de armas e material entorpecente que abastecia áreas do interior do estado dominadas pelo Comando Vermelho (CV).



Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) identificaram uma estrutura organizada responsável por transportar armas, munições e entorpecentes vindos da Zona Norte do Rio.

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Ainda de acordo com a corporação, os policiais monitoraram, na tarde de quarta, um dos envolvidos desde a saída do Complexo do Alemão até o ponto de entrega, no bairro Roma. No momento em que ele se encontrava com outros dois integrantes do grupo, as equipes realizaram a abordagem.



FA droga apreendida estava no veículo utilizado no transporte e também na residência onde parte do material era armazenada. Também foram confiscados um carro e uma motocicleta. As investigações apontam que o grupo tinha uma logística estruturada, com métodos de ocultação da droga e estratégias para tentar evitar a ação policial. Ainda de acordo com a corporação, os policiais monitoraram, na tarde de quarta, um dos envolvidos desde a saída do Complexo do Alemão até o ponto de entrega, no bairro Roma. No momento em que ele se encontrava com outros dois integrantes do grupo, as equipes realizaram a abordagem.FA droga apreendida estava no veículo utilizado no transporte e também na residência onde parte do material era armazenada. Também foram confiscados um carro e uma motocicleta. As investigações apontam que o grupo tinha uma logística estruturada, com métodos de ocultação da droga e estratégias para tentar evitar a ação policial.

Um dos presos confessou que, em uma viagem anterior, transportou um fuzil e quatro pistolas para Volta Redonda e que retornaria à região nos próximos dias com mais armamento.



Já na Cidade da Polícia, cães farejadores localizaram grande quantidade de maconha e cocaína prontas para distribuição em compartimentos adaptados, e cilindros de gás natural no porta-malas do carro.



Os três presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e ampliar o mapeamento da rede criminosa.