Operação prende quatro pessoas em São GonçaloDivulgação/PF
PF prende quatro por tráfico de armas e drogas em São Gonçalo
Operação mira organização criminosa que abastecia áreas de conflito no estado do Rio
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Imagens mostram PMs do Bope comendo e até tomando banho em casas invadidas durante operação na Maré
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Desempenho representa crescimento de 18,8% sobre o mesmo período de 2025
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Jovem encontrado morto após ser dado como desaparecido em Japeri é enterrado
Daniel Lourenço dos Santos, de 23 anos, foi localizado pela família já sem vida no no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier
Trio envolvido em esquema de tráfico ligado ao CV é preso em Volta Redonda
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