Operação prende quatro pessoas em São Gonçalo - Divulgação/PF

Operação prende quatro pessoas em São GonçaloDivulgação/PF

Publicado 16/04/2026 16:27 | Atualizado 16/04/2026 16:29

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas, na manhã desta quinta-feira (16), em uma operação contra o tráfico de armas e drogas em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os investigados também são suspeitos de associação para o tráfico e organização criminosa.

A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara das Garantias da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As diligências fazem parte de uma investigação que busca desarticular um grupo responsável pela aquisição e comercialização ilegal de armamentos e entorpecentes.

De acordo com as investigações, a organização atuava no fornecimento de armas e drogas para áreas de conflito com altos índices de criminalidade, favorecendo a atuação de facções criminosas no estado.

Os presos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Niterói, onde passaram pelos procedimentos legais. Eles poderão responder por tráfico de armas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, além de outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações.

A Polícia Federal informou que as apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.