Turistas internacionais visitam a escadaria Selaron no Rio de JaneiroDivulgação/ João Miguel Junior

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O Rio de Janeiro foi o estado brasileiro que mais recebeu turistas internacionais no primeiro trimestre de 2026. Com 884.535 chegadas registradas entre janeiro e março, o estado superou São Paulo (866.751) e Rio Grande do Sul (764.598), consolidando sua posição como a principal porta de entrada do turismo internacional no país.
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Estande instagramável do estado do RJ, na WTM Latin America - Ascom Setur-RJ
Secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves (E), e o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida (D) - Divulgação / Fred Pontes
Turistas internacionais visitam a escadaria Selaron no Rio de Janeiro - Divulgação/ João Miguel Junior
O desempenho representa crescimento de 18,8% sobre o mesmo período de 2025, quando o estado registrou 744.071 chegadas. Os três meses do trimestre apresentaram alta consistente: janeiro com 289.255 visitantes (+20,45%), fevereiro com 310.654 (+18,52%) e março com 284.626 (+17,71%).

O secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves, comemorou o resultado fruto de ações estruturadas de promoção e divulgação dos destinos fluminenses nos mercados emissores de turistas do Brasil e do mundo.

"É um resultado histórico. Somos o principal portão de entrada do Brasil e seguimos batendo recordes. Neste primeiro trimestre, São Paulo, que tem o maior hub de conexões internacionais do país, cresceu 7,4%. Já o Brasil, teve um avanço de apenas 0,07%. Então os números do Rio são ainda mais significativos. Importante frisar que esse resultado é fruto de muito trabalho, e de uma gestão competente feita nos últimos 5 anos, a qual tenho a responsabilidade de dar continuidade", destacou Lucas.

O Rio de Janeiro recebeu 652.962 turistas internacionais em 2022, chegou a 1.192.814 em 2023, avançou para 1.528.133 em 2024 e atingiu o recorde histórico de 2.196.443 visitantes em 2025, um crescimento de 43,7% em relação ao ano anterior e o melhor resultado em três décadas. Para 2026, a meta são 2,5 milhões (+ 15%).

Protagonismo na WTM

E se o Rio de Janeiro é destaque no turismo internacional, o resultado é o mesmo no mercado doméstico. O Governo do Estado tem sido protagonista na WTM Latin America, uma das maiores feiras de turismo do Brasil, que termina nesta quinta-feira (16), em São Paulo. Com um estande de 120m², o espaço reúne 50 coexpositores e funciona como uma grande vitrine integrada dos destinos fluminenses, conectando poder público, iniciativa privada e o trade turístico.

Para o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, a participação na WTM Latin America reforça a estratégia da Setur-RJ/TurisRio de ampliar a visibilidade dos destinos fluminenses, fortalecer o relacionamento com o trade turístico e atrair novos investimentos, consolidando o Rio de Janeiro como um dos principais polos turísticos da América Latina.

"Estamos colhendo os resultados de um trabalho consistente de promoção e posicionamento do destino Rio de Janeiro. A WTM é mais uma oportunidade de avançarmos nessa estratégia, fortalecendo parcerias e ampliando nossa presença no mercado nacional e internacional", concluiu Sergio Ricardo.