Turistas internacionais visitam a escadaria Selaron no Rio de JaneiroDivulgação/ João Miguel Junior
O secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves, comemorou o resultado fruto de ações estruturadas de promoção e divulgação dos destinos fluminenses nos mercados emissores de turistas do Brasil e do mundo.
"É um resultado histórico. Somos o principal portão de entrada do Brasil e seguimos batendo recordes. Neste primeiro trimestre, São Paulo, que tem o maior hub de conexões internacionais do país, cresceu 7,4%. Já o Brasil, teve um avanço de apenas 0,07%. Então os números do Rio são ainda mais significativos. Importante frisar que esse resultado é fruto de muito trabalho, e de uma gestão competente feita nos últimos 5 anos, a qual tenho a responsabilidade de dar continuidade", destacou Lucas.
O Rio de Janeiro recebeu 652.962 turistas internacionais em 2022, chegou a 1.192.814 em 2023, avançou para 1.528.133 em 2024 e atingiu o recorde histórico de 2.196.443 visitantes em 2025, um crescimento de 43,7% em relação ao ano anterior e o melhor resultado em três décadas. Para 2026, a meta são 2,5 milhões (+ 15%).
Protagonismo na WTM
E se o Rio de Janeiro é destaque no turismo internacional, o resultado é o mesmo no mercado doméstico. O Governo do Estado tem sido protagonista na WTM Latin America, uma das maiores feiras de turismo do Brasil, que termina nesta quinta-feira (16), em São Paulo. Com um estande de 120m², o espaço reúne 50 coexpositores e funciona como uma grande vitrine integrada dos destinos fluminenses, conectando poder público, iniciativa privada e o trade turístico.
Para o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, a participação na WTM Latin America reforça a estratégia da Setur-RJ/TurisRio de ampliar a visibilidade dos destinos fluminenses, fortalecer o relacionamento com o trade turístico e atrair novos investimentos, consolidando o Rio de Janeiro como um dos principais polos turísticos da América Latina.
"Estamos colhendo os resultados de um trabalho consistente de promoção e posicionamento do destino Rio de Janeiro. A WTM é mais uma oportunidade de avançarmos nessa estratégia, fortalecendo parcerias e ampliando nossa presença no mercado nacional e internacional", concluiu Sergio Ricardo.
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