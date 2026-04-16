Moacyr Luz é um dos grandes nomes da cultura brasileira - Divulgação

Moacyr Luz é um dos grandes nomes da cultura brasileiraDivulgação

Publicado 16/04/2026 19:06



A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (16), a concessão da Medalha Tiradentes ao cantor e compositor Moacyr Luz, um dos nomes mais respeitados do samba no país. A honraria concedida é a mais alta do parlamento.

O projeto, de autoria da deputada Dani Monteiro (PSOL), foi aprovado em discussão única e segue agora para promulgação pelo presidente em exercício da Casa, Guilherme Delaroli (PL).

Carioca, Moacyr Luz construiu uma trajetória sólida ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à música popular brasileira. Com um repertório que passeia pelo samba e pelo choro, ele é autor de canções que ganharam voz de grandes nomes da música nacional, como Beth Carvalho, Gilberto Gil e Maria Bethânia.

Além de compositor, Moacyr também se destacou como intérprete e produtor cultural, sendo reconhecido por sua forte ligação com as raízes do samba e com a valorização da cultura popular carioca. Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e se tornou uma referência para novas gerações de artistas do gênero.

Um dos marcos de sua atuação é a criação do Samba do Trabalhador, roda de samba fundada em 2005 no Clube Renascença, no Andaraí, Zona Norte. O encontro, realizado tradicionalmente às segundas-feiras, se consolidou como um dos principais redutos do samba na cidade, reunindo milhares de pessoas e se transformando em símbolo de resistência cultural.