A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (16), a concessão da Medalha Tiradentes ao cantor e compositor Moacyr Luz, um dos nomes mais respeitados do samba no país. A honraria concedida é a mais alta do parlamento.
O projeto, de autoria da deputada Dani Monteiro (PSOL), foi aprovado em discussão única e segue agora para promulgação pelo presidente em exercício da Casa, Guilherme Delaroli (PL).
Carioca, Moacyr Luz construiu uma trajetória sólida ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à música popular brasileira. Com um repertório que passeia pelo samba e pelo choro, ele é autor de canções que ganharam voz de grandes nomes da música nacional, como Beth Carvalho, Gilberto Gil e Maria Bethânia.
Além de compositor, Moacyr também se destacou como intérprete e produtor cultural, sendo reconhecido por sua forte ligação com as raízes do samba e com a valorização da cultura popular carioca. Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e se tornou uma referência para novas gerações de artistas do gênero.
Um dos marcos de sua atuação é a criação do Samba do Trabalhador, roda de samba fundada em 2005 no Clube Renascença, no Andaraí, Zona Norte. O encontro, realizado tradicionalmente às segundas-feiras, se consolidou como um dos principais redutos do samba na cidade, reunindo milhares de pessoas e se transformando em símbolo de resistência cultural.
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