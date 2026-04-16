MC Poze do Rodo teve a prisão mantida pela JustiçaReprodução/Redes sociais
Após a prisão, o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves afirmou que o artista se mostrou surpreso com a ação da Polícia Federal (PF). “A abordagem foi dentro da legalidade. Ele se mostrou surpreso, evidentemente, porque não cometeu nenhum tipo de ilicitude, mas a gente precisa ter acesso aos autos para entender exatamente quais são as circunstâncias da prisão e prestar esclarecimentos à Justiça", explicou.
MC Poze do Rodo foi preso na Operação Narco Fluxo, da PF. As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
Além de Poze, o funkeiro Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, um dos mais famosos do Brasil, também foi preso, em São Paulo, suspeito de liderar o esquema criminoso. A ação aconteceu, de forma simultânea, em diferentes estados, além do Distrito Federal.
Segundo a PF, o dinheiro ilícito tinha origem em bets, rifas digitais ilegais nas redes sociais e, principalmente, no tráfico de drogas. Para "limpar" os valores, os criminosos repassavam as quantias aos artistas, sob o pretexto de pagamento por publicidade. As investigações apontam que Poze teria se vinculado a empresas para auxiliar na circulação desses recursos.
No fim da tarde desta quarta-feira, Poze deu entrada no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, onde passou a noite. Esta é a terceira vez que o artista é detido desde que ganhou notoriedade no mundo da música, no fim da década de 2010.
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