MC Poze do Rodo teve a prisão mantida pela JustiçaReprodução/Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Justiça Federal decidiu manter a prisão de Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, em audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira (16). O funkeiro está no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio, depois de ser detido por associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior, na tarde desta quarta-feira (15).

Após a prisão, o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves afirmou que o artista se mostrou surpreso com a ação da Polícia Federal (PF). “A abordagem foi dentro da legalidade. Ele se mostrou surpreso, evidentemente, porque não cometeu nenhum tipo de ilicitude, mas a gente precisa ter acesso aos autos para entender exatamente quais são as circunstâncias da prisão e prestar esclarecimentos à Justiça", explicou.

MC Poze do Rodo foi preso na Operação Narco Fluxo, da PF. As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Além de Poze, o funkeiro Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, um dos mais famosos do Brasil, também foi preso, em São Paulo, suspeito de liderar o esquema criminoso. A ação aconteceu, de forma simultânea, em diferentes estados, além do Distrito Federal.

Segundo a PF, o dinheiro ilícito tinha origem em bets, rifas digitais ilegais nas redes sociais e, principalmente, no tráfico de drogas. Para "limpar" os valores, os criminosos repassavam as quantias aos artistas, sob o pretexto de pagamento por publicidade. As investigações apontam que Poze teria se vinculado a empresas para auxiliar na circulação desses recursos.
Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei no Instagram e um dos alvos da operação, atuaria como uma espécie de operador de mídia da organização, recebendo altos valores para publicar conteúdos que favoreciam a imagem dos artistas ligados ao esquema. Raphael, MC Ryan SP e outros outros 29 alvos também tiveram a prisão mantida.

No fim da tarde desta quarta-feira, Poze deu entrada no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, onde passou a noite. Esta é a terceira vez que o artista é detido desde que ganhou notoriedade no mundo da música, no fim da década de 2010.
fotogaleria
MC Poze do Rodo teve a prisão mantida pela Justiça
Poze do Rodo