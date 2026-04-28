Paulo Roberto morreu nesta segunda-feira (27) durante ação policial na comunidade do Castelar - Reprodução / Redes Sociais

Paulo Roberto morreu nesta segunda-feira (27) durante ação policial na comunidade do CastelarReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/04/2026 17:37

Veja o vídeo:

Amigos e parentes protestam pedindo justiça pela morte do motoboy Paulo Roberto Siqueira Bastos, de 27 anos, ocorrida ontem na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/3bkafhnljg — Jornal O Dia (@jornalodia) April 28, 2026

Segundo parentes, Paulo Roberto era trabalhador, não tinha envolvimento com o crime e foi baleado assim que chegou em casa. A família foi nesta terça-feira (28) até a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para prestar depoimento e fez um protesto.



Em depoimento ao DIA, um familiar da vítima, que pediu para não ser identificado, afirmou que Paulo estava em uma lanchonete na Rua Agostinho Vitório quando agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes entraram na comunidade e o tiroteio começou. Ele havia acabado de sair para trabalhar.



"Eles mataram o Paulo, não foi bala perdida", disse o parente da vítima.



A cena mais dolorosa, porém, foi vivida pela mãe da vítima. Dona Maria Lúcia disse nas redes sociais ter ouvido os disparos pouco depois de se despedir do filho. Ao correr para a rua, encontrou Paulo ferido no rosto e no braço.



"Eu estava varrendo o quintal quando escutei os tiros. Aí eu saí e vi meu filho caído com um tiro no rosto e outro no braço. Muita gente em volta. Foi um desespero, estava cheio de criança na rua no momento. Só quero justiça. Meu filho era trabalhador. A violência está muito grande. Não está dando para aguentar”, desabafou.

O velório e enterro acontecem a partir do 12h de quarta-feira (29)

Entenda o caso

Paulo Roberto Siqueira Bastos, morador baleado em uma operação da Polícia Civil na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, morreu no fim da noite de segunda-feira (27).O homem deu entrada no Hospital Geral de Emergência do município, no mesmo dia, com ferimentos na região da face direita e no braço direito. Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, ele foi intubado em estado grave.

A equipe médica tentou estabilizar a situação para transferir o paciente. Contudo, no final da noite, Paulo não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) realizavam uma ação para combater o tráfico na comunidade quando foram surpreendidos por criminosos armados. Houve troca de tiros. No confronto, um policial foi baleado, mas sem gravidade. Posteriormente, policiais localizaram Paulo ferido por tiro. A corporação não informou se houve prisões ou apreensões. Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local para conter os atos. Cinco pessoas foram levadas para uma delegacia.