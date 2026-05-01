Murilo Benício interpreta Ferette em 'Três Graças'Reprodução de vídeo / TV Globo
to passando mal com o Ferette Duprat #TrêsGraças #TVGlobo pic.twitter.com/YJoXLsqyDi— TV Globo (@tvglobo) May 1, 2026
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Murilo Benício interpreta Ferette em 'Três Graças'Reprodução de vídeo / TV Globo
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'Três Graças' faz referência à 'Vale Tudo' e movimenta as redes sociais
Famosa frase de Solange Duprat foi dita por Santiago Ferette
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