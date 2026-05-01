Murilo Benício interpreta Ferette em 'Três Graças' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Murilo Benício interpreta Ferette em 'Três Graças'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/05/2026 07:40

Rio - A cena de "Três Graças" em que Santiago Ferette (Murilo Benício) fez uma referência a personagem Solange Duprat, vivida por Lídia Brondi na versão original de "Vale Tudo" (1988) e por Alice Wegman no remake da novela (2025), movimentou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (30).

Na sequência, Arminda (Grazi Massafera) conta para o empresário que entregou Samira (Fernanda Vasconcellos) para Gerluce (Sophie Charlotte). A vilã revelou para a presidente da fundação que foi a ex-chef de cozinha da Fundação que matou Jorginho Ninja (Juliano Cazarré).

"Alguém tem que fazer alguma coisa, porque daqui a pouco, a Samira está falando que você é o pai do Raul e a gente vai ter que dividir com nosso bastardo o dinheiro", afirmou Arminda.

Ferette, então, disparou a famosa frase de Solange, de 'Vale Tudo'. "Você pode enganar todo mundo quase todo o tempo, todo mundo quase o tempo todo, agora você…", disse o vilão, que se engasgou. "Você pode enganar todo mundo por quase todo mundo, todo tempo por quase todo tempo", completou.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais. "Passando mal com o Ferette se embolando ao soltar a frase icônica da Solange Duprat", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O Ferette tentando falar a frase da nossa princesa icônica Solange Duprat e se embananando todo", disse outro, aos risos. "Isso ficou bom demais!", opinou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "que novela especial", "me divertem tanto" e "O grito que eu dei com Ferette tentando falar a icônica frase da Solange de 'Vale Tudo'. Ele e a Arminda são os melhores dessa novela" também foram publicados na rede social.