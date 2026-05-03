A atriz, inclusive, adianta que o público pode esperar surpresas da personagem - Divulgação

A atriz, inclusive, adianta que o público pode esperar surpresas da personagemDivulgação

Publicado 03/05/2026 05:00

Rio - No ar como Rosinha em "Coração Acelerado", Yrla Braga realiza um desejo de infância. Se quando criança ela queria ser a "Linda Rosa Juvenil" da conhecida música infantil, "mas sempre era o mato cresceu ao redor", aos 31 anos, a artista vê seu desejo concretizado com a personagem carismática da trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que ocupa a faixa das 19h, na TV Globo.

"Nunca consegui ser a Linda Rosa Juvenil, mas hoje estou vivendo Rosinha. Então, desde o primeiro momento, fui apaixonada pela Rosinha já pelo nome. Mas acho que o que mais me encantou, ao ler a personagem, foi ela não esconder o deslumbramento, a paixão dela, os sentimentos dela, as opiniões. A gente vive uma época em que as pessoas fingem ser o que não são para agradar os outros, e a Rosinha não tenta muito isso. Se ela acredita que algo é certo, que é bom, ela acredita mesmo. Ela é muito fã do mozão, do João Raul, então está sempre do lado, torcendo. Isso é bem legal", comenta a artista.

A atriz, inclusive, adianta que o público pode esperar surpresas da personagem. "Algumas viradas, vamos colocar assim. Ela vai se impor em algumas situações e vai vir coisa poderosa por aí. Vai acontecer uma virada na história da Rosinha bem interessante, que eu acho que muita gente vai gostar. Outros talvez nem tanto, mas acho que a grande maioria vai adorar essa virada. E essa virada acontece por conta de umas tretas, hein? Vão rolar umas tretinhas aí...", avisa.

Com mais de duas décadas de carreira e trabalhos no humor, Yrla celebra a estreia em novelas e admite que os desafios dos formato são "imensos". "A gente fica com aquele receio. Novela é um elemento do audiovisual completamente diferente, é outra pegada, é mais diário, é mais correria", avalia. "Eu já tinha feito cinema e outras peças audiovisuais, mas novela é outro ritmo. São vários vídeos, muita correria, a gente tem que entregar. É um ritmo mais frenético", complementa.

Ela, então, aponta as semelhanças e aprendizados com Rosinha. "Acho que umas brincadeiras, uma leveza no humor. A Rosinha é muito coração. Quando ela vê que errou, vai lá e pede desculpa. É uma coisa que a Yrla aprendeu: quando a gente está errada, tem que assumir, tem que pedir perdão... E ela me desafia todos os dias, porque a Rosinha é uma versão muito diferente da Yrla. Ela é muito mais meiga, fofa. Não que a Yrla não seja, mas a estética dela é muito mais delicada. Eu não sou tão delicada assim".

Integrar o elenco do folhetim ao lado de nomes como Isabelle Drummond, Leandra Leal, Letícia Spiller, Isadora Cruz, Gabz, Ramille, Filipe Bragança, Thomás Aquino, Evaldo Macarrão é motivo de felicidade para a atriz, que relata: "Que pessoal generoso. Eles ajudam muito. A única coisa que acontece às vezes é que eu tenho que falar para mim mesma: 'Meu Deus, você está em cena, não pode só babar'. Então, tenho que voltar, pé no chão. É um elenco pesado, só gente grandona, que tem me feito crescer e aprender muito".



O clima nos bastidores é bom e gostoso. Yrla conta que a 'rodinha da Rosinha' faz sucesso. "Um dia levei um biscoitinho caseiro. Amo cozinhar. Quando faço, faço muita coisa e acabo levando para os estúdios. Aí surgiu uma brincadeira da 'rodinha da Rosinha'. Eu fiz uma pamonha assada e coloquei em forminhas de cupcake para levar. Virou: 'Nossa, todo mundo está comendo a rodinha da Rosinha'. Virou piada. Todo mundo chega lá e pergunta: 'Hoje tem rodinha da Rosinha?'. Tenho levado muita rodinha para todo mundo. Acho que vou levar essa brincadeira para sempre. E todo mundo está comendo a rodinha da Rosinha, viu?".

Perda da mãe e susto com a saúde

Natural do Mato Grosso, Yrla iniciou a carreira artística aos 9 anos, mas se afastou dos palcos depois da perda da mãe, em 2015. Em 2019, a artista foi incentivada pelos amigos a voltar para o teatro, mas preferiu ficar apenas nos bastidores. Isso, entretanto, não durou muito tempo, já que ela estrelou o primeiro show inteiro sobre a mãe um período depois. Em 2024, aos 29 anos, a atriz passou por um susto com a saúde, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e foi parar na UTI. Recuperada, Yrla retomou a trajetória profissional e chamou a atenção de Paulo Vieira quando participou das gravações do "Avisa lá que eu vou". O humorista a ajudou a explorar novas possibilidades profissionais em São Paulo.

Depois de tantas reviravoltas na vida, a artista desabafa: "Não estou com pressa de viver. Muito pelo contrário: estou vivendo muito mais. Antes, acho que teve um momento da minha vida em que eu estava apenas passando pela vida, não estava de fato vivendo. Comecei a buscar viver a minha vida e, desde então, tenho colhido coisas maravilhosas, momentos gostosos com meus amigos, minha família, meu trabalho. Tenho conhecido pessoas incríveis e curtido cada momento com elas. Pessoas que eu admirava de longe, agora posso admirar também como seres humanos. Isso é muito gratificante".



"Tenho vontade de viver com muito mais intensidade e de me cobrar a não estagnar. Nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para correr atrás, nunca é tarde para conquistar aquilo que às vezes a gente acha impossível. Eu achava que era impossível estar onde estou agora, e estou vivendo um sonho que eu nem sonhava mais. Repito isso muito, mas é verdade. Estou feliz da vida e quero viver mais, aprender mais, colher muito mais coisas boas que a vida possa me proporcionar. Sabendo, com absoluta certeza, que a vida é finita", conclui.