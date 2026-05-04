Lorena Comparato - Teresa de Barros / Divulgação

Lorena ComparatoTeresa de Barros / Divulgação

Publicado 04/05/2026 05:00

Rio - A ascensão de personagens femininas em narrativas historicamente dominadas por homens ganha força na sexta temporada de "Impuros", já disponível na plataforma de streaming Disney +. Protagonista da série, Lorena Comparato destaca a escalada de poder de sua personagem, Geise, ao longo da trama, como símbolo de resistência e transformação dentro de um sistema violento e machista.

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"A Geise tem um dos percursos mais lindos da minha carreira. Ela começou como a MC loira do Dendê, namorada de Evandro (Raphael Logam), querendo fugir do tráfico a qualquer custo, mas agora vai muito além de uma mera ‘companheira’ e se consolida como uma das grandes traficantes latino-americanas da história. Geise é uma sobrevivente de um sistema falho e extremamente machista com uma agenda política que prioriza a pobreza e a ignorância em nome do poder", comenta.

A mudança, segundo a atriz, reflete não só o amadurecimento da personagem, mas também uma discussão mais ampla sobre o papel feminino em ambientes de extrema vulnerabilidade. "Muitas mulheres do crime são vítimas do ambiente, mas outras, como a própria Geise, subvertem o sistema para sobreviver e comandar. A ex-MC Loira do Dendê transitou da invisibilidade para o protagonismo absoluto, mas o preço que ela paga é caríssimo".

Na nova temporada, Geise "está mais sanguinária do que nunca". "O lugar da mulher no crime, muitas vezes começa pela necessidade de sobrevivência e pela manutenção da família, enquanto o universo masculino é muito focado apenas na guerra. Geise traz uma visão de gestão, entende que para o negócio funcionar precisa agir com inteligência emocional e subverter o machismo do Morro. Ao mesmo tempo, a vingança faz ela se perder completamente e o que podia fazer ela se unir cada vez mais ao marido, Evandro, pode também afastá-los pra sempre", adianta.

A artista, ainda, ressalta: "O arco dessa temporada é de uma tensão psicológica extrema, onde as decisões dela afetam diretamente o destino de muitos ao redor. A dor de uma das maiores tragédias da vida, viram motor pra uma buscar por uma justiça inalcançável".

Filmes ampliaram atuação e trouxeram novos desafios



Além da série, Lorena também vive um momento produtivo no cinema. Em "Advogado de Deus", a atriz mergulha em uma narrativa com temática espiritualista que propõe reflexões sobre ética e livre-arbítrio. Baseado no livro de Zíbia Gasparetto, o longa acompanha a trajetória de Daniel, personagem de Nicolas Prattes, que busca agir com justiça acima de tudo. Na trama, Lorena interpreta Lídia, uma jovem que vive em Londres e retorna ao Brasil para confrontar o pai, vivido por Eucir de Souza, em meio a conflitos familiares e dilemas morais.

"O filme propõe que a gente olhe para as nossas escolhas com mais responsabilidade e é um trabalho muito sensível.... Tem romance, ação, emoção e muito mais. Vale a experiência de ir ao cinema. É tão importante que o público prestigie o cinema nacional e aproveite para fazer experiências ao vivo em família, como acontece quando vamos ao teatro todos juntos. O filme propõe discussões fantásticas de dinâmicas familiares a condutas profissionais e espirituais, que podem inspirar muita gente para o bem", avalia.

Já em "Uma Canção", a atriz também assina como produtora associada. O filme foi rodado no Sul do Brasil e na Argentina e acompanha a história de duas mulheres que enfrentam situações extremas após o desaparecimento de uma criança. Lorena interpreta Ana, personagem que atravessa diferentes fases ao longo da trama. Segundo ela, o projeto marcou um momento de maior confiança artística. "Me fez ganhar mais segurança para seguir meus instintos e ter fé nas minhas decisões", conta.



Atriz analisa mercado e projeta próximos passos



O momento intenso da carreira também dialoga, segundo Lorena, com uma transformação mais ampla no audiovisual brasileiro. "A diversidade deixou de ser um tema e se tornou uma necessidade narrativa", afirma. Para ela, a expansão do streaming e os avanços tecnológicos abriram espaço para histórias mais plurais e conectadas com a realidade do público.



Nesse cenário, a atriz também se prepara para novos lançamentos. Entre eles, está o filme sobre Elize Matsunaga - que assassinou o próprio marido, Marcos Kitano Matsunaga, em maio de 2012 -, produzido pela Netflix, previsto para este ano, no qual ela interpreta a protagonista. O projeto marca mais um desafio na carreira ao dar vida a uma personagem real envolvida em um dos casos criminais mais conhecidos do país.



Mesmo em uma fase considerada produtiva, Lorena aponta o equilíbrio como seu principal desafio. Entre atuar e desenvolver projetos próprios, ela busca consolidar também seu papel criativo nos bastidores. “Quero unir arte e viabilidade comercial”, diz.



Com projetos autorais em andamento e novos trabalhos prestes a chegar ao público, a atriz reforça o desejo de seguir contando histórias que provoquem impacto. "Quero personagens potentes, profundos e complexos, que possam ganhar o mundo", conclui.

