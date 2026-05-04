Jovan desiste de 'A Casa do Patrão' - Reprodução de vídeo

Jovan desiste de 'A Casa do Patrão'Reprodução de vídeo

Publicado 04/05/2026 06:33 | Atualizado 04/05/2026 06:36

Rio - Jovan desistiu da "Casa do Patrão", neste domingo (3), após ter embates com Andressa, Morena, Nikita, Thiago e Vini nos últimos dias do reality show. O momento do ocorrido foi mostrado no programa ao vivo durante a noite, e o apresentador Leandro Hassum desejou "toda sorte do mundo" ao motoboy.

"Produção, quero sair. Preciso", disse Jovan, ainda dentro da casa. Em seguida, ele declarou: "Estou saindo da Casa do Patrão por livre e espontânea vontade".







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Com a decisão, Boninho avisou aos demais participantes que o motoboy não seguiria no jogo. "Atenção, senhores, arrumem a malas do Jovan e coloquem na sala de atendimento. Obrigado!".

Na última sexta (1°), Jovan já tinha comentado com Matheus Barros, no quintal da casa, sobre o desejo de deixar o reality show. "Essa decisão eu ainda não tomei, não. Mas é quase certa de eu sair saindo", confessou. Ele, ainda, relatou alguns sintomas físicos devido ao estresse. "Vou te falar, estou suando frio. Estou tendo uns calafrios. Uma coisa estranha".

Natural de Recife, Pernambuco, Jovan tem 28 anos e atua como motoboy há quase uma década. Aos 18, se mudou para o Rio de Janeiro com o objetivo de servir na brigada paraquedista. Também é instrutor de capoeira e graduado na faixa branca e vermelha no Muay Thai. Além disso, tem um filho de 6 anos.