'Três Graças': Joelly reencontra filha e cena divide opiniões nas redes - Reprodução TV Globo

'Três Graças': Joelly reencontra filha e cena divide opiniões nas redesReprodução TV Globo

Publicado 04/05/2026 22:53

Rio - O aguardado reencontro entre Joelly e a filha em "Três Graças" entregou emoção, tensão e caos, exatamente o combo que faz o público grudar na tela. A sequência, que envolveu o resgate da bebê em meio ao perigo, foi marcada por desespero, confronto e justiça chegando ao mesmo tempo.Na cena, Arminda tenta matar a criança ao empurrar o carrinho escada abaixo, mas Raul surge e consegue salvar a filha. Ao mesmo tempo, a polícia aparece e dá voz de prisão a Lena e Herculano, acusados de participação na compra da bebê.O público reconheceu a força da sequência. Teve quem resumisse o sentimento geral com empolgação: “Uma cena para a posteridade. Espetacular.”Outros destacaram o momento como um dos pontos altos da reta final: “Três Graças está tendo uma das melhores últimas semanas das últimas décadas.”E não faltou quem vibrasse com o tom mais pesado da trama: “Empurrar bebê escadaria abaixo é o nível máximo de maldade. Ninguém faz vilãs como Aguinaldo Silva.”

Mas se teve gente emocionada, também teve muita gente incomodada, e aqui o clima virou outro.A redenção de Joelly, principalmente após o reencontro com a filha, foi questionada por parte do público. “Muito feliz com o final, mas me irrita o fato da Joelly se comportar como se ela e o Raul não tivessem vendido a filha”, escreveu uma internauta.Outro comentário foi ainda mais duro: “Não consigo achar graça nenhuma nesse desfecho da Joelly e do Raul. Romantizar um pai e uma mãe que venderam sua filha pra pagar dívida!”E teve quem ampliasse a crítica para a condução da história: “Ainda não aceito o Raul não sendo esculachado 99% do tempo… sendo que foi ele que vendeu.”A prisão de Lena e Herculano foi comemorada, mas também levantou questionamentos sobre quem realmente deveria pagar pelos crimes.“Prende todo mundo menos Raul e Joelly… tá certo?”, ironizou um perfil.Enquanto isso, outros comentários criticaram a lógica da ação policial na reta final: “Cena bem louca do resgate do bebê… à altura da incompetência da polícia ao longo de toda novela."