'Três Graças': Joelly reencontra filha e cena divide opiniões nas redesReprodução TV Globo
Na cena, Arminda tenta matar a criança ao empurrar o carrinho escada abaixo, mas Raul surge e consegue salvar a filha. Ao mesmo tempo, a polícia aparece e dá voz de prisão a Lena e Herculano, acusados de participação na compra da bebê.
Cena impacta e vira assunto nas redes
O público reconheceu a força da sequência. Teve quem resumisse o sentimento geral com empolgação: “Uma cena para a posteridade. Espetacular.”
Outros destacaram o momento como um dos pontos altos da reta final: “Três Graças está tendo uma das melhores últimas semanas das últimas décadas.”
E não faltou quem vibrasse com o tom mais pesado da trama: “Empurrar bebê escadaria abaixo é o nível máximo de maldade. Ninguém faz vilãs como Aguinaldo Silva.” Assista a sequência do reencontro:
A QUARTA GRACINHA INDO DE ESCADA— TV Globo (@tvglobo) May 5, 2026
MEU DEUS
NÃO TO BEM#TrêsGraças #TVGlobo pic.twitter.com/izXLoWy19n
*falei que não ia me meter mas vou ser obrigado*#TrêsGraças #TVGlobo pic.twitter.com/kNoBRwuLWG— TV Globo (@tvglobo) May 5, 2026
o abraço das quatro graças— TV Globo (@tvglobo) May 5, 2026
to emocionadaaaaa #TrêsGraças #TVGlobo pic.twitter.com/y7XRrOCVZU
Mas se teve gente emocionada, também teve muita gente incomodada, e aqui o clima virou outro.
A redenção de Joelly, principalmente após o reencontro com a filha, foi questionada por parte do público. “Muito feliz com o final, mas me irrita o fato da Joelly se comportar como se ela e o Raul não tivessem vendido a filha”, escreveu uma internauta.
Outro comentário foi ainda mais duro: “Não consigo achar graça nenhuma nesse desfecho da Joelly e do Raul. Romantizar um pai e uma mãe que venderam sua filha pra pagar dívida!”
E teve quem ampliasse a crítica para a condução da história: “Ainda não aceito o Raul não sendo esculachado 99% do tempo… sendo que foi ele que vendeu.”
Justiça seletiva? Público cobra coerência
A prisão de Lena e Herculano foi comemorada, mas também levantou questionamentos sobre quem realmente deveria pagar pelos crimes.
“Prende todo mundo menos Raul e Joelly… tá certo?”, ironizou um perfil.
Enquanto isso, outros comentários criticaram a lógica da ação policial na reta final: “Cena bem louca do resgate do bebê… à altura da incompetência da polícia ao longo de toda novela."
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