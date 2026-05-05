Evaldo Macarrão interpreta Agildo Bará em ’Coração Acelerado’ - Divulgação/Marilha Galla

Evaldo Macarrão interpreta Agildo Bará em ’Coração Acelerado’Divulgação/Marilha Galla

Publicado 05/05/2026 05:00

Rio - Após conquistar o público como Jupará no remake de "Renascer" (2024), Evaldo Macarrão vive um novo momento na carreira. No ar em "Coração Acelerado", o ator de 34 anos faz sua estreia no horário das 19h e encara o desafio de interpretar Agildo Bará na trama criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que aborda o universo sertanejo.

fotogaleria

Evaldo analisa como o trabalho no folhetim agregou em sua trajetória artística. "Me garante mais experiências com esse mundo das novelas e mantém a minha relação com o público, que já me acompanha e os que passaram a me acompanhar agora nesse novo trabalho. Intensifica o meu processo e trabalho na TV", afirma.

O convite para integrar o elenco da novela veio do diretor Carlos Araújo, intermediado pela produtora de elenco Dani Pereira. "Ela entrou em contato me trazendo a grande vontade do Carlinhos em trabalhar comigo e eu vibrei com a notícia porque também estava interessado em trabalhar com o mesmo e por ter ali a possibilidade de uma nova experiência".

Na trama, Agildo é assistente do empresário Ronei Soares, personagem de Thomás Aquino. Divertido, o rapaz circula entre artistas e bastidores de shows. O "faz tudo" joga charme para várias mulheres, mas ainda não encontrou um grande amor. "O que mais me chamou atenção a princípio foi a possibilidade do personagem ser um empresário assistente, estar em um lugar de poder e muito envolvido com a música. Isso me deixou bastante interessado pelo fato de ainda não ter vivenciado esse lugar na TV", conta.

A relação entre Bará e Ronei é marcada por cumplicidade, mas o assistente não concorda com algumas atitudes do chefe, como os planos de separar João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) com intuito de juntar o Mozão do Brasil com Naiane (Isabelle Drummond).

"Acho que eles são bem amigos e até mesmo cúmplices um do outro. Mas vejo que às vezes Bará fica em posição um pouco delicada por ter que concordar com as trapaças pensadas por Ronei que além de seu amigo é também o grande empresário pra quem ele trabalha", analisa o ator.

Evaldo elogia a troca em cena com Thomás. "É muito massa! Ele vai do cômico ao sério sensível. A gente conversa muito sobre as nossas cenas e os retornos que a gente vem tendo tem sido bem bons nessa ideia de parceiros bonitos e engraçados", diz.

Durante o processo de construção do personagem, o artista buscou referências no seu entorno e também da própria ligação com o meio cultural. "Esse Bará também sou eu quando me vejo na posição de dinamizador e articulador cultural diante a formação que tive com o teatro do CRIA em Salvador. Mas nas minhas construções de personagens sempre me envolvo com as pessoas a minha volta. Inicialmente, busquei algumas referências ao meu entorno de amigos que são agitadores e produtores culturais na área da música e muito envolvidos com artistas e shows".

Bará deve se aproximar de Naiane, inclusive em sequências de dança. Para o artista, o convívio pode revelar novas camadas do personagem. "Acho que tem a intenção de chamar atenção de Naiane, mas talvez também seja Bará tentando mostrar um lado que as pessoas ainda não viram, não saibam desse lado artístico do Bará", comenta, aos risos.

Apesar disso, Evaldo acredita a relação do assistente com a influenciadora não deve gerar conflitos com Ronei e João Raul. "Acho que o amor que encontrará Bará não vai impactar a relação de ninguém que não seja de forma tranquila, genuína e talvez engraçada".

Primeira Novela

Macarrão relembra com carinho do trabalho que o tornou conhecido nacionalmente: "Renascer". Na pele de Jupará, o ator estreou em novelas como o amigo fiel do protagonista José Inocêncio, que na primeira fase foi vivido por Humberto Carrão e depois por Marcos Palmeira.

"Um dos grandes presentes até agora que a vida e o ofício me deu. Verdadeiramente renasci no encontro com o amor da gente, Jupará! Esse trabalho me fez compreender que a arte que faço nunca foi e jamais será feita só pra mim. A arte que faço é feita com muito amor, dedicação e muita verdade para o outro, para público, é feita para o povo", declara.