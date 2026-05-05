Na reta final de Três Graças, Raul (Paulo Mendes) salva a filha

Rio - A cena de "Três Graças", da TV Globo, exibida na noite desta segunda-feira (4), em que Raul (Paulo Mendes) salva a filha causou o maior furor nas redes sociais. Os internautas repercutiram a reação do personagem para conseguir pegar carrinho de bebê da menina, que foi empurrado por Arminda (Grazi Massafera) escada abaixo. 
Na reta final de Três Graças, Raul (Paulo Mendes) salva a filha - Reprodução de vídeo
Na sequência, Joélly (Alana Cabral), Lígia (Dira Paes) e Gerluce (Sophie Charlotte) se desesperaram com a atitude da vilã. Paulinho (Romulo Estrela) e as três "Marias das Graças" tentam pegar a neném, mas é o jovem quem dá uma de herói ao pular na frente do carrinho. "Está tudo bem", afirmou ele. Logo depois, foi exibido o reencontro de Joelly e a filha, Ana Maria das Graças. 
A sequência foi emocionante, mas dividiu opiniões. "Eu achei toda a sequência espetacular, mas o Raul aparecendo do nada como se fosse o homem-aranha. Sendo que quando o Paulinho começou a correr ele ainda estava parado, me tirou completamente do clima", afirmou um internauta. "Que direção espetacular, valeu os 2 ou 3 dias que tiveram trabalhando na gravação desse momento, tem o desgosto de por o Raul como herói, mas foi perfeita a execução da cena, literalmente surgindo como um vigilante", opinou outro. 
Houve quem saísse em defesa do personagem. "Entendo muito o Raul ter sido escolhido pra salvar a filha e faz todo sentido. O próprio Raul falou após a bebê tá em segurança. É como se ele tivesse "pagando" um dívida, pela situação que ele fez a filha e a namorada passar. Ele que causou, então ele que 'resolveu'", defendeu um usuário da rede social. "Até que enfim o inútil do Raul fez algo que presta", declarou outro. "Raul-Aranha eu te perdoo por tudo! Você salvou a quarta graça", reagiu mais uma pessoa. 
