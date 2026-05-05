Ana Paula durante o 'TVZ' - Reprodução de vídeo

Ana Paula durante o 'TVZ'Reprodução de vídeo

Publicado 05/05/2026 07:16 | Atualizado 05/05/2026 07:16

Rio - Campeã do "BBB 26", Ana Paula Renault participou do "TVZ", do Multishow, comandado por Wanessa e Gominho, nesta segunda-feira (4), e revelou que pegaria um ex-brother do reality show no "sigilo": Jonas, apelidado por ela de "quinta série".

Ela falou sobre o assunto ao descobrir que o influenciador disse no programa "tiraria a sunga branca" para ela. "Por que ele é biscoiteiro assim, gente? Uma hora dessas, quinta série?", reagiu a loira. Gominho provocou: "No tumulto de uma micareta, pega? Dá uns beijos?". "No sigilo", respondeu Ana.

"Os dois são lindos, estão solteiros e a gente shippa", comentou Wanessa. "Se eu pegar, ninguém vai ficar sabendo. Viu, quinta série, eu pego, mas você não pode explanar para ninguém", acrescentou a jornalista.

Ana Paula descobre que Jonas falou que "tiraria a sunga branca" pra ela e disse que pegaria o rapaz no sigilo: "Porque ele é biscoiteiro assim, gente? Uma hora dessas, quinta série?" #TVZAoVivo pic.twitter.com/MJjZRJvCOq — Central Reality (@centralreality) May 4, 2026

Em outro momento, ela revelou se fica com mulheres ao responder a pergunta de uma internauta. "Eu realmente ando só com a comunidade mesmo. Tenho muitos amigos gays, travestis, trans, e eu amo. São pessoas que nunca tiveram seu espaço respeitado, sua voz ouvida, então a gente troca muita. Tenho identificação com a comunidade... Mas assim, gente...", declarou a loira.

Gominho reagiu: "Aturar hétero é babado, gostar de hétero deve ser triste". "É triste, mas eu gosto... Gosto com força, real, oficial. A gente gosta do negócio, para mim falta aquilo que vocês não tem, gente. Mas assim, vocês são lindas, maravilhosas... mas me falta aquilo. Preciso ser preenchida como um todo", destacou Ana Paula.

No programa, a jornalista também voltou atrás no pedido de desculpas que havia feito a Aline Campos, no reality, depois de ter criticado um figurino usado por ela, em 2016, em um evento durante um programa de televisão.

"Ela passou a informação errada. Ela disse que eu tinha chamado ela de 'acompanhante', e não foi. Eu falei que o look estava parecendo com executiva de filme pornô, e realmente está... Eu olhei para ela e pedi desculpas, mas agora vou retirar minhas desculpas, pois a informação que ela me passou não procede. Eu estava falando do look e parece, sim, com executiva de filme pornô. E está tudo bem!", afirmou.

"Ela falou que eu tinha ofendido ela como mulher, estigmatizado a profissão dela. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que ela entrou de outra forma. Eu falei, e ela assumiu outra coisa", acrescentou.

Ana Paula disse que a Aline Campos lhe passou a informação errada: "Agora eu vou retirar minhas desculpas!" #TVZAoVivo pic.twitter.com/TiIAqWeGpC — Central Reality (@centralreality) May 4, 2026