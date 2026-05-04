Ana Paula abriu o jogo sobre amizade com Milena no TVZ - Reprodução de Vídeo

Ana Paula abriu o jogo sobre amizade com Milena no TVZReprodução de Vídeo

Publicado 04/05/2026 20:07

Rio - Campeã do "BBB 26", Ana Paula participou do programa TVZ, do Multishow, desta segunda-feira (4) e respondeu o comentário de um internauta que debochou sobre o suposto fim da amizade dela com Milena, vice-campeã da edição.

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"Gente, não tem uma foto com sua aliada. Nossa, amizade era tanta. Só ela acreditou", ironizou. A jornalista explicou que esteve com a amiga no show realizado por Shakira na praia de Copacabana no fim de semana.

"Fui e tirei foto com a menina. Está todo mundo trabalhando e com agenda sem nenhum espacinho. Converso com a Tia Milena toda hora! O que mais vocês estão querendo, não nasci agarrada com ela", disse ela.

Ana Paula também explicou que o momento pós-confinamento serve para a recreadora conquistar oportunidades. "Estarmos separadas é uma vantagem pra Tia Milena inclusive alçar novos voos, ela é completamente fantástica, não tem que ficar na asa de ninguém. Deixa ela tomar o próprio espaço".