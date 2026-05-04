Amanda Kimberlly contou que vai remover algumas tatuagens do corpo Reprodução/Instagram

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Rio - Amanda Kimberlly abriu a caixinha de perguntas do Instagram e revelou aos seguidores a razão para remover algumas de suas tatuagens. A mãe de Helena, fruto do breve envolvimento com Neymar Jr, possui 17 marcas no corpo.  
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Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly revelou que pretende remover 11 tatuagens - Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly respondeu seguidores sobre remoção de tatuagens - Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly contou que vai remover algumas tatuagens do corpo - Reprodução/Instagram
"Estou removendo onze e ficando com seis. Decidi tirar todas dos braços e uma da cintura. Enjoei, fiz uma atrás da outra...todas têm significado, mas resolvi remover", escreveu ela. 
A influenciadora comentou sobre o desconforto para remover os desenhos. "Vão perguntar se dói...Dói, mas vale a pena se você realmente quer tirar", aconselhou. A influenciadora elogiou a profissional que está cuidando do processo. "A sessão é rápida, então o sofrimento também".