Amanda Kimberlly contou que vai remover algumas tatuagens do corpo Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly explica motivo da remoção de 11 tatuagens
Influenciadora vai retirar desenhos dos braços e cintura
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