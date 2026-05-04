Sabrina Sato publicou homenagem no aniversário de Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato publicou homenagem no aniversário de Nicolas Prattes Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2026 13:53

Rio - Sabrina Sato usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para fazer uma declaração apaixonada para o marido, Nicolas Prattes, que completou 29 anos. A apresentadora compartilhou uma série de fotos de momentos especiais com o ator, incluindo o casamento realizado em janeiro de 2025.

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"Eu sei que te amo tanto que até as coisas que me irritam nas outras pessoas não me irritam quando é você quem faz. Eu sei que te amo tanto que, mesmo você dormindo no trailer do filme, ainda assim eu acho fofo. Às vezes me irrita o fato de você não experimentar a comida que estou comendo quando te ofereço, mas me irrito pouco, porque te amo muito", iniciou o texto.

A apresentadora destacou características da personalidade do marido que fizeram ela se apaixonar por ele. "Sei que te amo tanto que quando saio do banho, toda cheirosa e pronta para deitar na cama, e você já está lá com os nossos cinco cachorros ocupando tudo, eu te amo mais ainda. Só de imaginar essa cena já me deu saudade de nós todos juntos. E acho fofo até o fato de você comer exatamente a mesma coisa todos os dias, no café da manhã e no jantar."

Sabrina também falou sobre o carinho de Nicolas com a enteada, Zoe, filha dela com Duda Nagle. "Você é forte, determinado, sensível e coloca verdade em tudo o que faz, no seu trabalho e na nossa vida. O jeito que você cuida de mim e da Zozo me dá tanta coragem de viver . Faz tão bem pra gente. Hoje vamos celebrar a sua vida. Vamos comemorar muito quem você é e tudo o que ainda vem pela frente", afirmou.

"Feliz aniversário, grande amor da minha vida. E o Zezé da Zozo. Você merece muito ser feliz! Você é a minha alma gêmea, e eu já provei a minha teoria. Eu te admiro e estou aqui, ao seu lado, pra viver, sonhar, se divertir muito e construir tudo isso com você. Te amo infinito e profundo", concluiu.