Malévola se revoltou após Jojo Todynho cancelar ’acerto de contas’ - Reprodução/Instagram

Malévola se revoltou após Jojo Todynho cancelar ’acerto de contas’Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2026 17:54

Rio - Jojo Todynho compartilhou um vídeo nesta segunda-feira (3) desmarcando a briga com Malévola Alves marcada para quarta-feira (5) em Bangu, na Zona Oeste. A cantora se envolveu na polêmica após a influenciadora detonar um cabelereiro pela quantia cobrada por serviço em salão de beleza de São Paulo.

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"Vamos falar um pouco da Jojo Todynho? A Jojo Todynho galgou uma trajetória polêmica, talvez. Mas se ela fosse a mulher que é hoje, ela seria sucumbida nesse mundo cão. Hoje eu posso adormecer a fera que a Jojo sempre foi ao olhar do mundo. E mostrar a bela que eu tenho mostrado todos os dias aqui para vocês, incentivando vocês a estudarem, cuidarem da saúde, cuidarem da vida", disse ela.

A cantora falou sobre ainda ser lembrada por episódios polêmicos do passado. "Quando eu falo aqui da diferença entre Jojo e Jordana, ninguém entende. Sabe por que eu entendo que ninguém entende? Porque, quando acontece uma situação dessa proporção, vocês revivem trajetórias de Jojo. Que estão aonde? No passado. Porque já estamos em 2026. Ou seja, esse prédio já está vazio há muito tempo".

Ela destacou que não se agrada com esse tipo de comportamento e agora pretende incentivar os seguidores. "Porque é feio. Quem acha isso bonito? Do que adianta ter pessoas aqui diariamente me dando carinho, palavras de incentivo, se eu não tenho nada para agregar na sua vida? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu queria dizer para vocês que quarta-feira eu não estarei lá. E que nem vocês devem estar lá. Porque com certeza vocês têm coisas que agreguem nas suas vidas para fazer", afirmou.

"Mais uma vez, vamos usar nossa força para acrescentar ao que tem relevância. Para o que vai mudar a minha vida ou a vida de alguém positivamente. Vamos dar voz ao que precisa ter voz. Isso não tem a ver com política, isso não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com humanização. Isso só tem uma palavra: respeito", completou Jojo.

Logo depois, Malévola se manifestou sobre a decisão e contou que sabe onde a cantora mora. "Você que fez o convite mulher, pois você vai, se você não for, eu vou na tua casa e o endereço já chegou no meu Instagram. Eu vou porque você vai ser mulher, Jordana. Você tá com medo? Não adianta fugir. Falou que ia processar, mas quem marcou o local foi você então me espera", disparou.