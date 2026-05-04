Britney Spears - Reprodução / Instagram

Britney Spears Reprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 17:38 | Atualizado 04/05/2026 17:40

Rio - Britney Spears teve o processo por dirigir sob influência de álcool encerrado após um acordo judicial firmado nesta segunda-feira (4). A artista, de 44 anos, não compareceu à audiência e foi representada por seu advogado, Michael Goldstein, que confirmou a declaração de culpa.

Em nota enviada ao TMZ, a defesa afirmou: “Com sua declaração de culpa hoje, Britney assumiu a responsabilidade por sua conduta. Ela tomou medidas significativas para implementar mudanças positivas, o que se reflete claramente na decisão do Ministério Público do Condado de Ventura de reduzir a acusação neste caso e arquivar o processo por dirigir sob influência de álcool. Britney aprecia essa decisão e também é grata pela demonstração de apoio que recebeu".

A prisão aconteceu no início de março, após policiais identificarem o carro da cantora trafegando em zigue-zague e em alta velocidade em uma área próxima à sua residência. Ela foi detida durante a madrugada e, segundo fontes, ficou abalada durante o procedimento.

Após o episódio, Britney passou 21 dias em uma clínica de reabilitação, período inferior ao inicialmente previsto. Horas antes da audiência, voltou às redes sociais pela primeira vez desde a internação, com um vídeo em que aparece dançando.

Segundo o TMZ, a passagem pela reabilitação foi considerada na definição do acordo. Entre as condições estabelecidas, a cantora não poderá portar substâncias sem prescrição médica válida e ficará em liberdade condicional por 12 meses. Em caso de descumprimento, poderá voltar a ser presa.

O acordo também prevê a participação em um curso sobre direção sob efeito de álcool, além do pagamento de multas e taxas obrigatórias. Ainda de acordo com o site, fontes próximas afirmam que Britney está “feliz, saudável e centrada”, além de “limpa e sóbria”.