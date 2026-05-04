A ex-BBB Beatriz Reis - Reprodução Instagram

A ex-BBB Beatriz Reis Reprodução Instagram

Publicado 04/05/2026 15:52

Rio - Beatriz Reis contou como está sua vida amorosa desde que deixou o "BBB 24". Em alta na carreira, com trabalhos na TV e campanhas publicitárias, ela afirmou que o mesmo não acontece quando o assunto é relacionamento.

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Durante participação no TVZ, exibido pelo Multishow, a artista foi direta ao falar sobre namoro. "Pior é que namorar não", disse. Ao ser questionada por Gominho sobre a possibilidade de beijos ocasionais, respondeu: "Uns beijinhos de vez em quando, sim. Bem de vez em quando..."No bate-papo, Beatriz comentou sobre o convívio com amigos e colegas de trabalho. "É que tem muito gay, gente! A verdade é essa. Eu trabalho com um monte de gay", afirmou. Gominho reagiu na sequência: "Não é que tem muito gay... Você que fica andando com um bando de gay e aí acha que o mundo só tem gay!". A ex-BBB respondeu em seguida: "Não! Todo mundo é gay, gente! É que eu trabalho com uma equipe só de gay".A conversa também abordou a possibilidade de ela se relacionar com um homem bissexual. Após ouvir a pergunta, ela reagiu com humor: "Que bota a boca lá e depois bota a boca na minha boca?"Outro ponto que voltou à tona foi sua virgindade, assunto já mencionado durante sua participação no reality. Beatriz afirmou que continua sem ter tido relações sexuais e que não tem pressa para isso. "Para mim, é uma coisa comum. Sou ainda, para matar a curiosidade de vocês, tudo acontece quando tem que acontecer. Acredito que quando for a hora de perder, quando encontrar a pessoa certa, vou saber", declarou.Ela também comentou sobre os julgamentos que recebe nas redes sociais. "Não perdi ainda, muita gente não acredita. Por exemplo, adoro usar fio-dental, todas as minhas calcinhas são fio-dental. É eu postar uma foto de fio-dental e as pessoas falam que não sou mais virgem. Adoro roupa sensual, não tem nada a ver com ser virgem ou não ser virgem. Você pode ser virgem e usar a roupa que você quiser", disse.