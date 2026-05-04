Ingrid Guimarães exibiu recado carinhoso que recebeu de fã - Reprodução/Instagram

Ingrid Guimarães exibiu recado carinhoso que recebeu de fã Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2026 20:57

Rio - Ingrid Guimarães, de 53 anos, mostrou aos seguidores recado enviado por um fã, nesta segunda-feira (4). No texto compartilhado no Instagram Stories, o admirador destaca a importância do trabalho da atriz em sua vida.

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"Oi, tá bem amor? Vim ver como você tá né...porque nessa correria do dia dia, esses encontros não são tão possíveis. Sem cobranças...dizer que daqui você é uma das pessoas que me mantém em pé, amo te ver nas telas, não tem erro na sua presença, é só muita alegria, amor e entrega", afirmou.

O fã também agradeceu a artista pelos conteúdos feitos para as redes sociais. "Obrigada pela postagem sobre adolescentes, veio em um momento super necessário e oportuno!!! Te amo, minha querida. E faço gosto que um dia terei a oportunidade de cruzar seu caminho", completou.

Ingrid Guimarães destacou que esses momentos são o motivo de ela seguir presente na web. "Às vezes aparecem umas mensagens assim e lembro porque estou aqui nas redes", disse ela.