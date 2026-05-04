Ingrid Guimarães exibiu recado carinhoso que recebeu de fã Reprodução/Instagram
Ingrid Guimarães exibe mensagem carinhosa de fã nas redes
Atriz publicou captura de tela do recado no Instagram
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