Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Vini Jr. e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 19:13

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Nos comentários, internautas reagiram à sequência de acontecimentos. "Deixem a mãe solteira viver", escreveu uma usuária. "Meu palpite: ele fez merda, tentou se desculpar, ela escurraçou ele, ele foi e apagou", opinou outra. "Xi, a coisa não está boa mesmo, não", comentou mais uma.Mais cedo, o jogador do Real Madrid havia compartilhado, nos stories do Instagram, um momento ao lado de Virginia. Os dois apareciam próximos, cantando juntos ao som de Peaches, de Justin Bieber.A repercussão ganhou força após a influenciadora não interagir com a publicação. Pouco tempo depois, ela voltou às redes sociais, mas não repostou o conteúdo, o que chamou atenção dos seguidores. "Só ele, né? Porque ela está fazendo a egípcia", comentou uma internauta. "Ela nem repostou", observou outra. "Vai amar sozinho agora", escreveu mais uma.Enquanto isso, Virginia seguiu com sua rotina online. Na manhã do mesmo dia, ela publicou registros antes de sair para a apresentação de Dia das Mães da filha, Maria Flor, e compartilhou uma mensagem reflexiva: "Mais um dia, mais uma oportunidade de recomeçar. Que não nos falte fé para acreditar…".Os rumores de crise começaram no fim de semana, quando seguidores perceberam uma mudança no comportamento da influenciadora nas redes. Conhecida por interagir com frequência nas publicações do jogador, ela passou a não curtir nem comentar os posts recentes.Além disso, Virginia tem aparecido em compromissos com amigos nos últimos dias, o que também alimentou especulações. Apesar da repercussão, a assessoria da influenciadora negou o fim do relacionamento término. "Não temos conhecimento de término de namoro".