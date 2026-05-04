Pai de Shakira sofreu AVC antes de megashow da cantora em Copacabana - Reprodução Instagram

Pai de Shakira sofreu AVC antes de megashow da cantora em CopacabanaReprodução Instagram

Publicado 04/05/2026 16:32 | Atualizado 04/05/2026 16:38

Rio - Shakira enfrentou um momento delicado antes de subir ao palco na Praia de Copacabana, no último sábado, 2 de maio. A cantora se atrasou para o início do show após receber a notícia de que seu pai, William Mebarak, de 94 anos, havia sofrido um AVC naquela mesma manhã.

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A informação, divulgada pela revista espanhola 'Hola!', esclarece o motivo do atraso e da tensão percebida por parte do público durante a apresentação, que reuniu cerca de dois milhões de pessoas. Mesmo diante do quadro de saúde do pai, que foi internado na UTI, Shakira decidiu manter o compromisso e realizou o show completo, parte da turnê 'Las Mujeres Ya No Lloran'.Após cerca de 24 horas na Unidade de Terapia Intensiva, William Mebarak apresentou melhora e foi transferido para um quarto, segundo a publicação.A saúde do pai da artista já vinha sendo motivo de atenção nos últimos anos. Em 2022, ele foi hospitalizado após uma queda, pouco depois do fim do relacionamento da cantora com Gerard Piqué. Na ocasião, Shakira chegou a tranquilizar os fãs. "Com meu pai em alta, já em casa e a caminho da recuperação, ajudando-o com a estimulação cognitiva após o trauma. Obrigada a todos por nos cercarem com tanto amor", escreveu.Em 2023, ele passou por uma cirurgia para tratar hidrocefalia. Em entrevista à revista ¡HOLA!, a cantora comentou o estado de saúde do pai. "O que ele suportou e superou fisicamente no último ano e meio, na idade dele, é inexplicável", afirmou. "Ele sobreviveu a seis cirurgias, duas infecções por COVID, duas quedas, uma hemorragia cerebral, danos neurológicos, pneumonia e continua iluminando a vida de todos nós que o amamos com seu sorriso".No fim de 2025, rumores sobre uma nova internação chegaram a circular, mas foram negados por pessoas próximas à família. "Ele está em casa, recebendo os cuidados que uma pessoa de 94 anos precisa, mas está perfeitamente bem", disseram