Eva Huck e AngélicaReprodução / Instagram
Durante um passeio, a apresentadora pergunta: “Se você tivesse uma varinha mágica para mudar alguma coisa na nossa família, o que você mudaria?”. Eva responde com franqueza: “Às vezes, a gente discute muito por bobeira”. Angélica reage: “O que é bobeira?”. A adolescente explica: “Em viagens, por exemplo, a gente fica muito tempo juntos e chega um momento que vocês começam a brigar com a gente por bobeira”. A artista então comenta: “Entendi. Parei, hein”.
O diálogo segue em tom leve. Ao ser questionada sobre o que mais gosta na rotina, Eva afirma: “Quando a gente está de férias, todo mundo junto, acho os passeios muito legais, porque a gente presta atenção nas histórias do museu e também faz piada. É muito engraçado”. Angélica responde: “A gente zoa tudo”.
Em outro momento, a jovem aponta qual lembrança gostaria de eternizar: “Quando a gente está em um jantar ou almoço todo mundo junto e a gente conta alguma coisa muito engraçada e todo mundo começa a rir”. A apresentadora completa: “Aquelas gargalhadas sem fim que perder a noção, que nem a gente ontem no teatro?”. Eva concorda.
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