Eva Huck e Angélica - Reprodução / Instagram

Eva Huck e AngélicaReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 13:04

Rio - A filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, de 13 anos, chamou atenção ao dizer o que mudaria na dinâmica familiar e surpreendeu a mãe em um vídeo publicado nesta segunda-feira (4), nas redes sociais.



Durante um passeio, a apresentadora pergunta: “Se você tivesse uma varinha mágica para mudar alguma coisa na nossa família, o que você mudaria?”. Eva responde com franqueza: “Às vezes, a gente discute muito por bobeira”. Angélica reage: “O que é bobeira?”. A adolescente explica: “Em viagens, por exemplo, a gente fica muito tempo juntos e chega um momento que vocês começam a brigar com a gente por bobeira”. A artista então comenta: “Entendi. Parei, hein”.



O diálogo segue em tom leve. Ao ser questionada sobre o que mais gosta na rotina, Eva afirma: “Quando a gente está de férias, todo mundo junto, acho os passeios muito legais, porque a gente presta atenção nas histórias do museu e também faz piada. É muito engraçado”. Angélica responde: “A gente zoa tudo”.



Em outro momento, a jovem aponta qual lembrança gostaria de eternizar: “Quando a gente está em um jantar ou almoço todo mundo junto e a gente conta alguma coisa muito engraçada e todo mundo começa a rir”. A apresentadora completa: “Aquelas gargalhadas sem fim que perder a noção, que nem a gente ontem no teatro?”. Eva concorda.