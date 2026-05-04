'Met Gala' reúne famosos com looks impactantes e vira espetáculo de moda em Nova York; Fotos!

Rio - O “Met Gala” 2026 transformou mais uma vez o tapete vermelho em um verdadeiro desfile de criatividade. Com o tema “Costume Art” e o dress code “Fashion Is Art”, os convidados apostaram em looks conceituais, cheios de referências artísticas e interpretações ousadas, reforçando a proposta de enxergar o corpo como uma forma de expressão.

Entre os destaques da noite, nomes como Beyoncé, Rihana, a rapper Cardi B, Madona e a atriz Anne Hathaway. Confira na galeria!

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