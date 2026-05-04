Angélica se surpreende com crítica da filha sobre rotina familiar: 'A gente discute por bobeira' - Reprodução Instagram

Angélica se surpreende com crítica da filha sobre rotina familiar: 'A gente discute por bobeira'Reprodução Instagram

Publicado 04/05/2026 21:43 | Atualizado 04/05/2026 21:45

Rio - A Angélica surpreendeu ao dividir um momento sincero com a filha caçula, Eva Huck, de 13 anos. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (4), a apresentadora conversou com a menina durante um passeio e fez perguntas sobre a dinâmica familiar.

Casada com Luciano Huck, de 54, Angélica quis saber: “Se você tivesse uma varinha mágica para mudar alguma coisa na nossa família, o que você mudaria?”. Eva respondeu com franqueza: “Às vezes, a gente discute muito por bobeira”.

Surpresa, a apresentadora questionou o que a filha considerava “bobeira”. A adolescente explicou que, em viagens, quando passam muito tempo juntos, surgem conflitos desnecessários. “Chega um momento que vocês começam a brigar com a gente por bobeira”, disse. Séria, Angélica reagiu: “Entendi. Parei, hein”.

Na sequência, a apresentadora perguntou o que, na rotina, a filha mais gostava. Eva destacou os momentos em família durante as férias, especialmente os passeios em que todos prestam atenção nas histórias dos museus e ainda fazem piadas. “É muito engraçado”, afirmou. Angélica concordou: “A gente zoa tudo”.

Ao ser questionada sobre um momento que gostaria de “congelar para sempre”, a jovem apontou os encontros em que todos estão reunidos e acabam rindo juntos. “Quando a gente está em um jantar ou almoço todo mundo junto e a gente conta alguma coisa muito engraçada e todo mundo começa a rir”, disse. A apresentadora completou: “Aquelas gargalhadas sem fim, que a gente perde a noção, que nem ontem no teatro?”. Eva concordou.

O registro encantou seguidores nas redes sociais. Luciano Huck, que está na Europa sem a família, comentou com emojis de coração. Internautas também reagiram: “Que amor”, escreveu uma. “Eva sensata”, disse outra. “Os adolescentes têm uma linguagem própria”, comentou uma terceira.

Além de Eva, Angélica e Huck também são pais de Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 18.