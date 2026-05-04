IZA é vista em roda de samba no Centro do Rio ao lado do namoradoReprodução Instagram
Em vídeos publicados nas redes sociais, a cantora aparece coladinha ao companheiro enquanto acompanha a roda de samba. Em outros momentos, ela surge dançando dentro do bar ao som de “Pesadão”, um de seus maiores sucessos, em versão de samba.
Simpática, Iza também conversou e tirou fotos com fãs que a abordaram durante a noite.
O relacionamento foi assumido em fevereiro deste ano, durante o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio, em um camarote da Marquês de Sapucaí. Na ocasião, os dois apareceram juntos pela primeira vez e trocaram beijos após rumores de affair.
Recentemente, ao falar sobre o romance, a cantora explicou por que prefere manter a relação mais reservada. "Da forma mais discreta possível, porque eu acho que a discrição acaba protegendo", afirmou.
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