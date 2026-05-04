IZA é vista em roda de samba no Centro do Rio ao lado do namorado - Reprodução Instagram

IZA é vista em roda de samba no Centro do Rio ao lado do namoradoReprodução Instagram

Publicado 04/05/2026 18:38 | Atualizado 05/05/2026 08:29

Rio - Iza aproveitou o domingo (3) em clima de samba no Centro do Rio de Janeiro. A artista foi flagrada curtindo o evento ao lado do namorado, o ator João Vitor Silva.