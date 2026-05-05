Paolla Oliveira prestigia Taís Araujo no teatroReprodução / Instagram
“Que obra preciosa, com tantas camadas e tanta simplicidade. Taís e a alegria ver você brilhando no palco. Parabéns a toda essa equipe sensível. E sorte a nossa por conseguir viver essa experiência com vocês. Vida longa a ‘Mudando de Pele’”, escreveu. O reencontro das artistas acontece após a parceria recente no remake de "Vale Tudo", projeto que aproximou ainda mais as duas.
A narrativa ganha novos contornos a partir do encontro com outras mulheres negras que ampliam sua visão de mundo. Entre elas estão Mildred, uma ativista jamaicana de 90 anos, e Kemi, jovem de espírito livre, que ajudam a conduzir a protagonista por um processo de transformação.
O espetáculo também incorpora música e poesia com a participação da multiartista Dani Nega e da musicista Layla. A proposta mistura linguagens e propõe uma reflexão sobre liberdade, pertencimento e reinvenção, em uma montagem que aposta no encontro de gerações e experiências.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.