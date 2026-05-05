Mari Gonzalez exibiu as curvas em viagem para Espanha - Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez exibiu as curvas em viagem para Espanha Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 20:55

Rio - Mari Gonzalez, de 32 anos, posou de biquíni durante viagem para Ibiza, na Espanha. A influenciadora divulgou nesta terça-feira (5) registros aproveitando um dia na praia na companhia do namorado, o cantor Pipo Marques.

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"Primeiro dia em Ibiza", contou na legenda.

Mari Gonzalez e Pipo Marques assumiram o relacionamento em 2024. A influenciadora estava solteira desde o término do noivado com o ex-BBB Jonas Sulzbach em outubro de 2023, com quem ficou junto por nove anos.