Virginia e o jogador de futebol Vinicius Jr - Reprodução/Instagram

Virginia e o jogador de futebol Vinicius JrReprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 18:07

Rio - Em meio aos comentários sobre um possível desgaste na relação, Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma nova mensagem de cunho reflexivo. Nesta terça-feira (5), a influenciadora publicou a frase “Que falte tudo, menos Deus. Amém”, levantando interpretações entre seguidores.

A postagem veio poucas horas depois de outra publicação com referência bíblica: “Toda arma forjada contra ti não prosperará (Isaías 54:17)”. A sequência de mensagens chamou atenção do público, que passou a associar o conteúdo ao momento pessoal da empresária.

Nos últimos dias, fãs já vinham apontando mudanças no comportamento de Virginia nas redes. Conhecida por interagir com frequência nas publicações de Vini Jr., ela deixou de comentar nos posts recentes do jogador, o que rapidamente gerou especulações.

Em paralelo, o atacante do Real Madrid chegou a publicar uma foto ao lado da influenciadora em clima de proximidade. O registro, no entanto, foi apagado pouco tempo depois, atitude que reacendeu os rumores e intensificou as teorias sobre uma possível crise no relacionamento.