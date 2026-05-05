Dira Paes mostrou bastidores de cena em que Joélly recupera a filha - Reprodução/Instagram

Dira Paes mostrou bastidores de cena em que Joélly recupera a filha Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 16:59

Rio - Dira Paes comentou a sequência em "Três Graças" em que a neta Joélly, vivida por Alana Cabral, recupera a filha. Exibido no capítulo de segunda-feira (3), o momento emocionante para a família da protagonista Gerluce (Sophie Charlotte) teve fotos dos bastidores divulgadas pela intérprete de Lígia nas redes sociais.

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"As quatro Graças enfim juntas. Se vocês acham que o capítulo de ontem emocionou, espera pra hoje… Preciso nem falar que essa gracinha virou o xodó das gravações", escreveu na legenda.