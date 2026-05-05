Maria Sophia e o cantor Leonardo - Reprodução Instagram

Maria Sophia e o cantor LeonardoReprodução Instagram

Publicado 05/05/2026 16:59

Rio - Maria Sophia Costa transformou a chegada dos 15 anos em um verdadeiro evento de gala. Neta do cantor Leonardo, a jovem comemora a data nesta quarta-feira (6), em Piracicaba, no interior de São Paulo, com uma festa que une luxo, planejamento minucioso e referências diretas à série Bridgerton.

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A celebração começou a ganhar forma muito antes do grande dia. Há mais de um ano em organização, o evento foi pensado nos mínimos detalhes e teve investimento estimado em cerca de R$ 2 milhões, segundo a assessoria. Parte dessa grandiosidade já havia sido antecipada nas redes sociais da debutante, que estrelou um curta-metragem para anunciar a festa. A produção contou com equipe profissional, cenografia elaborada, figurinos e ambientação alinhados ao universo da comemoração.O cuidado também se estende aos convites, criados em quatro versões diferentes para perfis específicos de convidados. Em formato de pergaminho dourado, os itens foram lacrados com cera personalizada e acompanhados por uma pena decorativa, reforçando a proposta estética inspirada em bailes da alta sociedade retratados na série.A lista de convidados reúne nomes próximos da família, incluindo o próprio Leonardo, Poliana Rocha, Zé Felipe e João Guilherme. Segundo Maria Sophia, a ideia foi não deixar ninguém de fora da celebração, que promete movimentar a cidade e as redes sociais com registros da noite.