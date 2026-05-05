Maria Sophia e o cantor LeonardoReprodução Instagram
A celebração começou a ganhar forma muito antes do grande dia. Há mais de um ano em organização, o evento foi pensado nos mínimos detalhes e teve investimento estimado em cerca de R$ 2 milhões, segundo a assessoria. Parte dessa grandiosidade já havia sido antecipada nas redes sociais da debutante, que estrelou um curta-metragem para anunciar a festa. A produção contou com equipe profissional, cenografia elaborada, figurinos e ambientação alinhados ao universo da comemoração.
O cuidado também se estende aos convites, criados em quatro versões diferentes para perfis específicos de convidados. Em formato de pergaminho dourado, os itens foram lacrados com cera personalizada e acompanhados por uma pena decorativa, reforçando a proposta estética inspirada em bailes da alta sociedade retratados na série.
A lista de convidados reúne nomes próximos da família, incluindo o próprio Leonardo, Poliana Rocha, Zé Felipe e João Guilherme. Segundo Maria Sophia, a ideia foi não deixar ninguém de fora da celebração, que promete movimentar a cidade e as redes sociais com registros da noite.
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