Blake Lively e Justin Baldoni encerram disputa judicial - Reprodução/Instagram

Blake Lively e Justin Baldoni encerram disputa judicial Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 13:38

Rio – Blake Lively e Justin Baldoni entraram em um acordo, nesta segunda-feira (4), e encerram uma batalha judicial que teve início em 2024, com a denúncia da atriz de assédio sexual nos bastidores do filme "É Assim Que Acaba", protagonizado por eles.

Ela alegava que o colega de produção teria feito comentários inadequados sobre sua vida sexual, e que teria modificado partes da obra original para colocar cenas de sexo no longa-metragem, dirigido por ele, muitas vezes alterando o roteiro. Entre suas acusações, a artista também afirmava que Baldoni teria movido uma campanha de difamação contra ela em retaliação à denúncia.



Lively teve 10 de suas 13 alegações rejeitadas pelo juiz federal Lewis Liman no último mês, incluindo suas acusações de assédio e difamação.

Na época, a atriz se manifestou em suas redes sociais, falando sobre a disputa legal. "A última coisa que eu queria na minha vida era um processo, mas eu iniciei esse caso por causa da retaliação pervasiva que eu sofri, e continuo a sofrer, por pedir no privado e de maneira profissional por um ambiente de trabalho seguro para mim e para os outros".



Justin e o estúdio Wayfarer, ainda, entraram com outro processo contra Blake e seu marido, Ryan Reynolds, por difamação e extorsão. O caso foi rejeitado por um juiz no ano passado.



