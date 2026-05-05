Andressa Urach e FBoss - Reprodução Instagram

Andressa Urach e FBossReprodução Instagram

Publicado 05/05/2026 21:49 | Atualizado 05/05/2026 22:45

Rio - O fim do casamento entre Andressa Urach e Flávio Giglioli ganhou novos desdobramentos e terminou em troca de acusações nas redes sociais. Após anunciar o término da relação, que durou cerca de dois meses, a influenciadora admitiu ter danificado o carro e o apartamento do ex-marido.

A situação veio à tona depois que Flávio publicou, nos stories do Instagram, imagens do próprio carro com o vidro quebrado e a frase “boas vendas, ator” escrita na lataria. No vídeo, ele reagiu ao ocorrido e afirmou que pretende tomar medidas judiciais. “Não vai ficar assim não. Você gosta de processar os outros, não gosta? Agora sua hora vai chegar”, disse.

Em resposta, Andressa confirmou os atos e ainda provocou o ex. “Quebrei mesmo! Quebrei o apartamento, o carro, quebro tudo. Processa, bebê! Processa que eu pago, não tem problema”, declarou ao marcar o perfil de Flávio nas redes sociais.

Segundo a influenciadora, o término foi motivado por uma discussão após o então marido criar uma conta em plataformas de conteúdo adulto. Ela afirmou que não aceita se relacionar com alguém que trabalhe nesse meio. “Não estamos mais juntos porque ele abriu conta em conteúdo adulto e eu falei que nunca mais ficaria com ninguém que trabalhasse com isso”, explicou.

Andressa também relatou ter tido uma reação intensa ao descobrir a situação. “Eu surtei, quebrei o apartamento, os vizinhos chamaram a polícia. Deu barraco mesmo. Todo mundo sabe que eu sou barraqueira”, disse.

Flávio, conhecido como FBoss nas redes, mantém perfil mais discreto. Além de atuar agora como criador de conteúdo adulto, ele trabalha como empresário no agenciamento de carreiras de cantores de funk.