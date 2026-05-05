Shakira encontra fã brasileiro que enfrentou câncer e emociona a web - Reprodução Instagram

Shakira encontra fã brasileiro que enfrentou câncer e emociona a webReprodução Instagram

Publicado 05/05/2026 22:38 | Atualizado 05/05/2026 22:44

Rio - Shakira viveu um momento emocionante em sua passagem pelo Brasil. A artista compartilhou nas redes sociais um registro ao lado do ator Gabriel Faustino e fez questão de celebrar o encontro com uma mensagem carinhosa. “Foi muito bom te conhecer”, escreveu a cantora ao publicar a foto.

O encontro aconteceu depois do megashow realizado por Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (2). A apresentação reuniu mais de 2 milhões de pessoas e marcou a passagem da artista pelo país.

A história de Gabriel comoveu fãs da cantora nos últimos meses. Ainda adolescente, ele enfrentou um câncer e passou por um período delicado durante o tratamento, incluindo semanas de internação. Segundo o ator, a música de Shakira teve papel importante durante a recuperação e ajudou a atravessar o momento difícil.

Em abril, Gabriel já havia falado sobre essa conexão nas redes sociais. Em um relato emocionante, ele contou que encontrava força nas canções da artista durante as sessões de quimioterapia. “As músicas da Shakira são poderosas e meditá-las durante meu tratamento me ajudaram a ver o sol diante da tempestade”, escreveu.

O ator também refletiu sobre o impacto da música em sua trajetória e agradeceu à cantora pela inspiração. “A música tem o poder de erguer ou derrubar. Cada letra, cada verso ecoa não só um som, como um movimento de cura”, afirmou. Ele ainda deixou uma mensagem direta para a artista: “Que a Shakira saiba que ela inspira um montão de gente por aí, inclusive a mim”.