Grávida, Lore Improta coloca Léo Santana para testar dor do parto e reação viraliza - Reprodução Instagram

Grávida, Lore Improta coloca Léo Santana para testar dor do parto e reação viralizaReprodução Instagram

Publicado 05/05/2026 18:44

Rio - À espera do segundo filho, Lore Improta decidiu fazer um “teste de resistência” com o marido, Léo Santana, e o resultado divertiu a web. A influenciadora compartilhou nas redes sociais um vídeo em que o cantor encara um aparelho que simula as contrações do parto.



Na legenda, em tom bem-humorado, Lore provocou: “E depois desse experimento com um cara de 2m que malha todo dia, temos uma conclusão: homem não ia conseguir parir mesmo!”. A dançarina ainda contou que o marido quase desistiu da experiência, mas não deixou ele escapar.



Durante o teste, Léo demonstrou desconforto logo nos primeiros estímulos e reagiu à intensidade das contrações simuladas. Segundo Lore, apesar da brincadeira, o aparelho “não chegou nem perto da dor real” enfrentada pelas mulheres no parto.



O momento, compartilhado nas redes, rapidamente repercutiu entre seguidores, que se divertiram com a situação e também comentaram sobre a diferença entre a simulação e a experiência real da gestação e do parto. Assista ao vídeo: