Jojo Todynho prestou queixa contra Malévola após briga na web - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho prestou queixa contra Malévola após briga na web Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 18:04

Rio - Jojo Todynho compareceu a delegacia nesta terça-feira (5) para prestar queixa contra Malévola Alves após troca de ameaças nas redes sociais. A cantora explicou aos seguidores que a "brincadeira" se tornou assunto sério e compartilhou registro de um banner da Polícia Civil.

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"Fui botar os pingos no is da forma que deveria ter sido desde o começo, mas às vezes a gente é tomado pela emoção, pelo calor do momento. Tudo começa com uma graça, perde a graça e pode virar uma desgraça, mas antes que isso aconteça, a gente bota a maturidade no lugar e resolve as coisas sempre da melhor forma, dando autonomia para quem de direito está aí para colocar tudo no seu devido lugar", afirmou nos Stories.

A cantora explicou a decisão de voltar atrás após chamar a influenciadora para uma briga em Bangu, na Zona Oeste do Rio. "A gente luta anos para construir algo, mas em cinco minutos você pode comprometer 30 anos da sua vida. Então a gente tem que ter sabedoria e deixar um pouco a emoção de lado. Minha atitude não é sobre medo, a minha atitude é sobre a mulher que eu me tornei hoje e sobre o que eu busco para o meu futuro, como futuramente mãe, profissional e entre 'n' outras coisas".

"Então, amadurecer dói, dói. Mas isso diz muito sobre quem queremos nos tornar e quem realmente queremos que esteja ao nosso lado. E quando eu falo aqui na rede social, que hoje eu vivo a melhor fase da minha vida...realmente eu vivo a melhor fase da minha vida e nada e ninguém pode estragar isso", completou ela.

Entenda a Briga

"Do que adianta ter pessoas aqui diariamente me dando carinho, palavras de incentivo, se eu não tenho nada para agregar na sua vida? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu queria dizer para vocês que quarta-feira eu não estarei lá. E que nem vocês devem estar lá. Porque com certeza vocês têm coisas que agreguem nas suas vidas para fazer", desabafou.

Ao tomar conhecimento do assunto, Malévola usou as redes sociais para afrontar a cantora. "Você que fez o convite mulher, pois você vai, se você não for, eu vou na tua casa e o endereço já chegou no meu Instagram. Eu vou porque você vai ser mulher, Jordana. Você tá com medo? Não adianta fugir. Falou que ia processar, mas quem marcou o local foi você então me espera", avisou.