Rio - A morte do produtor musical Guto Graça gerou comoção entre artistas e amigos, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e se despedir. Nos comentários de publicações, famosos destacaram a importância dele na música e na vida pessoal de quem conviveu com o profissional.
“Guto, foi uma grande honra ter trabalhado com você e ter te conhecido... você faz parte da minha vida e da minha história. Sylvia, o meu abraço mais carinhoso. Que Deus dê mta força pra todos os familiares e amigos... ”, escreveu Xuxa Meneghel.
“Sinto muito! Mais um dos grandes deixando esse mundo! Que notícia triste ”, comentou o cantor Junno Andrade.
"Hoje partiu para a Eternidade um querido amigo e produtor musical @gutogracamello. Descanse em paz, amigo #saudades #vida #vidaeterna #musica #gratidão Essa foi uma das músicas de de 400 que gravamos juntos", escreveu o padre Marcello Rossi ao se referir a música "Segura na mão de Deus".
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