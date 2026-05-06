Carolina Dieckmmann mostra novo corte de cabeloReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Depois de escurecer os fios, Carolina Dieckmann apostou em um novo corte de cabelo para interpretar Diná no filme de "A Viagem". A personagem foi vivida por Christiane Torloni na versão original de 1994. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (5), a atriz confessou que não queria deixar a madeixa curtinha e exibiu o resultado da transformação. 
fotogaleria
Carolina Dieckmmann mostra novo corte de cabelo - Reprodução do Instagram
Carolina Dieckmmann mostra novo corte de cabelo - Reprodução do Instagram
Carolina Dieckmmann mostra novo corte de cabelo - Reprodução do Instagram
Carolina Dieckmmann mostra novo corte de cabelo - Reprodução do Instagram
"Eu não quero cortar o cabelo!", admitiu Carolina. Após a finalização do corte, Carolina disparou: "Menos pior do que eu pensava. Já me acostumei até... É o pânico, mas eu estou gostando", analisou. Bem-humorada, a artista, ainda, cantou o sucesso "A Viagem", do Roupa Nova. 

Vários famosos aprovaram o resultado da transformação. "Amei! Ficou ainda mais linda", disse Ivete Sangalo. "Linda sempre", elogiou Viviane Araujo. "Fica linda de qualquer jeito", comentou Talitha Morete. "Esse alarde todo para alguém que já raspou a cabeça?", brincou o padre Fábio de Melo.  
A trama da novela gira em torno do romance entre Diná e Otávio, atravessado por elementos espirituais. O enredo ganha tensão com a presença de Alexandre, irmão da protagonista, que, após tirar a própria vida na prisão, retorna como um espírito obsessor determinado a se vingar daqueles que considera responsáveis por seu destino.