Carolina Dieckmmann muda visual para filme de "A Viagem" - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann muda visual para filme de "A Viagem"Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 15:03

Rio – Carolina Dieckmann surpreendeu o público ao revelar, nesta quinta-feira (30), a transformação visual que marca sua preparação para viver Diná na nova adaptação de "A Viagem". A atriz abandonou os fios loiros e surgiu morena para dar vida à protagonista, eternizada por Christiane Torloni na versão original de 1994.



Dieckmann compartilhou o processo com seus seguidores nas redes sociais. "Eu vou ficar morena pro meu novo projeto", afirmou, antes de relembrar uma das mudanças mais marcantes de sua carreira: quando raspou a cabeça para interpretar Camila em "Laços de Família" (2000). "Eu sou corajosa, já raspei a cabeça", disse, arrancando reações do público.



No vídeo, a atriz ainda brinca com a nova fase: “Raspar a cabeça é muito mais fácil”. Já na legenda, demonstrou entusiasmo com o desafio: “Diná, é você? Sim! Eu sei que vocês já sabem… mas o que ainda nem eu sei é aonde essa transformação vai parar… essa é só a primeira parte!”.



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A trama de "A Viagem" gira em torno do romance entre Diná e Otávio, atravessado por elementos espirituais. O enredo ganha tensão com a presença de Alexandre, irmão da protagonista, que, após tirar a própria vida na prisão, retorna como um espírito obsessor determinado a se vingar daqueles que considera responsáveis por seu destino.

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