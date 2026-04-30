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Anitta abre show de The Weeknd em São Paulo; veja fotos
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Anitta abre show de The Weeknd em São Paulo; veja fotos

Astro canadense se apresenta no Estádio Morumbis nesta quinta-feira (30)

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Rio - Anitta foi responsável pela abertura do show de The Weeknd no Estádio Morumbis, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (30). O artista canadense veio ao Brasil para a série de apresentações da "After Hours til Dawn Tour". 
A brasileira empolgou o público com grandes sucessos da carreira e faixas do novo álbum, intitulado "EQUILIBRIVM". Ela retorna ao palco na performance de "São Paulo", parceria com o cantor lançada em outubro de 2024. 
Anitta também está confirmada no segundo show The Weeknd estádio nesta sexta-feira (1º). 
 
 
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